Азиатско-Тихоокеанский банк улучшил условия программы «Лизинг-лайт»

Положительные изменения коснулись авансовых платежей, сроков и требований к участникам.

7 апреля 2022 года прошла реновация продукта «Лизинг-лайт» лизинговой компании Азиатско-Тихоокеанского банка. Изменения коснулись размера авансовых платежей, сроков финансирования, требований к участникам лизинговой сделки. Обновленный продукт позволит клиентам получить лизинговые услуги в более короткие сроки на улучшенных условиях.

По обновленным условиям граница минимально допустимого аванса снижена до 0%. Срок договора увеличен до 60 месяцев, а срок поставки предмета лизинга – до 180 дней. Также сокращены минимальные требования к лизингополучателю, поручительству и к предмету лизинга.

Процесс рассмотрения лизинговой сделки стал проще и быстрее: сроки принятия решения сокращены до 1 дня, пакет документов оптимизирован.

Подробную информацию о «Лизинг-лайт» можно получить на сайте АТБ.