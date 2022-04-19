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Индекс МосБиржи закрылся на новом двухмесячном минимуме. Что дальше?

Российский рынок акций не сумел развить отскок, стартовавший в пятницу от двухмесячных минимумов. Снижение наблюдалось на протяжении почти всей сессии, лишь несколько раз прервавшись на неудачные коррекционные попытки. В итоге фондовые индикаторы потеряли более 3%.

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– Фактор геополитики не добавил нам оптимизма в начале недели. Вчера появилась информация о разработке шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Он может включать ограничения экспорта энергоносителей из России, – отмечают  в своем обзоре эксперты БКС.

По их мнению, низкая торговая активность становится чуть ли не ключевым фактором слабости нашего рынка. В отсутствие свежих денег продажи не встречают достаточного спроса, продавливая котировки вниз.

Аналитики БКС считают, что до появления каких-либо сдвигов в украинской ситуации, вряд ли стоит ждать устойчивого роста от российских индексов. Скорее, сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность будет и дальше провоцировать продажи. Они даже в небольшом количестве способны вызвать сползание российского рынка, учитывая его относительно низкую ликвидность и слабую торговую активность.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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