Индекс МосБиржи закрылся на новом двухмесячном минимуме. Что дальше?

Российский рынок акций не сумел развить отскок, стартовавший в пятницу от двухмесячных минимумов. Снижение наблюдалось на протяжении почти всей сессии, лишь несколько раз прервавшись на неудачные коррекционные попытки. В итоге фондовые индикаторы потеряли более 3%.



– Фактор геополитики не добавил нам оптимизма в начале недели. Вчера появилась информация о разработке шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Он может включать ограничения экспорта энергоносителей из России, – отмечают в своем обзоре эксперты БКС.

По их мнению, низкая торговая активность становится чуть ли не ключевым фактором слабости нашего рынка. В отсутствие свежих денег продажи не встречают достаточного спроса, продавливая котировки вниз.

Аналитики БКС считают, что до появления каких-либо сдвигов в украинской ситуации, вряд ли стоит ждать устойчивого роста от российских индексов. Скорее, сохраняющаяся высокая геополитическая неопределенность будет и дальше провоцировать продажи. Они даже в небольшом количестве способны вызвать сползание российского рынка, учитывая его относительно низкую ликвидность и слабую торговую активность.