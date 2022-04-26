Газпромбанк обсудил с инвесторами ситуацию в российской экономике и тенденции на фондовом рынке

Газпромбанк провел встречи с инвесторами, где аналитики Департамента анализа рыночной конъюнктуры представили обзоры на темы «Экономика России и рынок облигаций: новая реальность» и «Рынок акций: время резидентов». С приветственным словом выступили Первые Вице-Президенты Газпромбанка Санжар Аспандияров и Денис Шулаков.

В ходе встречи начальник Департамента анализа рыночной конъюнктуры Владимир Пантюшин рассказал инвесторам о текущей ситуации в экономике России, основных рисках, ожиданиях и перспективах, касающихся бюджета, реального сектора, инфляции и ключевой ставки.

Начальник управления анализа инструментов с фиксированной доходностью Андрей Кулаков представил инвесторам обновленный прогноз динамики государственного и корпоративного долгового рынка. А начальник управления анализа фондового рынка Анна Куприянова и ее команда представили анализ реакции различных отраслей российской экономики и ключевых компаний на новые вызовы и свои инвестиционные рекомендации.

«Газпромбанк исторически фокусируется на российских инвесторах, и в текущей непростой ситуации мы стараемся выделить важные реперные точки, чтобы находить эффективные и рациональные пути развития. Мы уверены, что сейчас важно продолжать придерживаться рыночной экономики, и сама по себе роль рынка как источника социально-экономического развития страны доказана. А фондовый рынок – это надежная технология распределения риска. Она обеспечивает сегодня привлечение ресурсов и распределение прибыли на взаимовыгодных условиях, без непосредственного физического обладания активами. Газпромбанк готов продолжать предоставлять такую экспертизу и уникальный опыт нашим клиентам», – рассказал Первый Вице-Президент Газпромбанка Денис Шулаков.

«Ситуация достаточно быстро стабилизируется благодаря введенным ограничениям, а основной фактор стабильности – наличие существенного притока валюты от внешнеэкономической деятельности – остается и поддерживает рубль. Мы ожидаем, что требования ЦБ постепенно будут смягчаться. В реальном секторе мы ожидаем, что те логистические связи, на которые российская экономика полагалась, сейчас потребуют переориентации на восточное направление. Где-то это будет решаться импортозамещением, но в любом случае, потребуется время. Тем не менее, мы видим ряд факторов, включая поддержку со стороны Правительства и приток рабочей силы, которые окажут положительное влияние на инфляцию и экономику в целом», – отметил начальник Департамента анализа рыночной конъюнктуры Владимир Пантюшин.

Мероприятия посетили более 100 представителей ведущих инвестиционных компаний, фондов и банков России. По завершению презентаций аналитики Газпромбанка провели сессию вопросов-ответов.