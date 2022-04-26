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Как перевести иностранные бумаги с ИИС другому брокеру и не потерять льготу?

ЦБ дал разъяснения, можно ли перевести иностранные активы с индивидуального инвестиционного счета (ИИС) другому брокеру и не потерять налоговую льготу? С этим вопросом обращаются клиенты брокеров и банков, которыt попали под санкции. По мнению регулятора, сохранить льготу можно, но необходимо соблюсти условия.

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– Для этого вам придется открыть ИИС у другого брокера и перевести на него все активы, которые учтены на ИИС, а не только иностранные. По закону ИИС может быть только один, поэтому договор о ведении ИИС со старым брокером нужно прекратить в течение месяца, – подчеркнул Банк России. – У клиента есть право подать брокеру поручение на перевод активов с ИИС в любой момент, и брокер должен его исполнить. Это должно быть именно поручение на перевод всех активов, учтенных на ИИС, от брокера к брокеру.

При этом , если ИИС будет закрыт, а клиент выведет из него активы и затем откроет ИИС у другого брокера, или выведет только часть активов, право на льготу будет утрачено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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