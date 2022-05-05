В среду, 4 мая, российский рубль усилил укрепление. Доллар США упал к минимальным с июня 2020 года отметкам, курс евро обновил двухлетние минимумы. Заметной поддержкой инвесторам оказались новости о погашении обязательств по еврооблигациям РФ, весомым негативом является ожидание нового санкционного пакета от ЕС, отмечает Владислав Силаев, старший трейдер УК “Альфа-Капитал“:

– Но все это не влияет на курсообразование рубля так сильно, как жесткие валютные рамки ЦБ и профицит торгового баланса, – считает эксперт. – Впрочем, резкое укрепление рубля может оказать давление на позиции компаний-экспортеров, а значит, ЦБ может вмешаться в торги и скорректировать траекторию движения рубля.

Российский Центральный банк установил официальный курс доллара на уровне 69,4160 руб, евро – 72,7815 руб.