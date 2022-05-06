Идеальная формула шашлыка от РСХБ – фермерское мясо и российское красное вино

Эксперты Россельхозбанка выяснили, что в рамках шашлычного сезона все больше россиян отдают предпочтение красному сухому вину, и предложили ему достойную пару.

Майские праздники традиционно открывают сезон пикников и шашлыков в большинстве регионов России. По оценкам экспертов Россельхозбанка, самым популярным напитком к шашлыку по-прежнему является пиво, а вино занимает пока только третье место в этом рейтинге.

Но в последнее время потребители все больше переключаются на вино. При этом ускоренными темпами растет спрос на российское вино, доля которого на винном рынке уже превышает 60%. Российские производители выигрывают от стремления россиян покупать локальные продукты. Кроме того, потребители, для которых важен ЗОЖ, также больше склонны употреблять вино, чем другие спиртные напитки. Различные исследования подтверждают, что в небольших количествах вино, особенно красное, может быть полезным для здоровья. На красное вино и приходится большая часть покупок – более 50%. Также в последние годы прослеживается тенденция перехода от сладких, полусладких и полусухих вин к сухим винам. Это объясняется ростом доли качественного вина, вкус которого нет необходимости ретушировать фруктозой, а также стремлением россиян снизить количество сахаров в рационе.

Главная мотивация выбора напитков к шашлыку соответствует основному принципу сочетания еды и напитка - подчеркнуть его вкус, ароматику, консистенцию. Эксперты Россельхозбанка рекомендуют подавать к классическому шашлыку из баранины и свинины полнотелые, танинные, насыщенные красные вина. К мясу птицы и рыбе больше подойдут вина с умеренной кислотностью и минеральностью, при этом без ярко выраженной ароматики. Пару шашлыку из говядины составят легкие красные и даже розовые вина.

«Доля российского вина среди алкогольных напитков, употребляемых на майские праздники, постепенно растет. При этом, мы понимаем, что чаще всего это красное сухое вино. Самой лучшей парой в этом случае станут маринованные куриные бедра. Причем побаловать себя по такому случаю можно фермерской курочкой, которую можно приобрести на нашем портале «Свое Родное». Основной маринада может быть острая ароматная смесь с перцем чили, паприкой, горчицей, луком или смесь с паприкой, черным перцем, чили, кориандром, мускатным орехом и чесноком, - отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

Игристые вина являются аутсайдером на майских застольях. В том числе по той причине, что в этом периоде обычно нежарко. Тем, кто не боится замерзнуть, можно попробовать неожиданное – совместить с напитком постную свинину – карбонад или вырезку. Маринад при этом может быть лаконичным – с лимоном и репчатым луком.

«Красное вино к мясу - это действительно советская классика. Но в новых модных трендах и оранжевое вино. То есть вино из белого винограда, но сделанное по красному. Оно обладает насыщенным янтарным цветом, а во вкусе мощные таннины - что делает его идеальным сочетанием к мясу на гриле, - отмечает Игорь Ершов, президент Всероссийского винного сообщества «Лига сомелье», основатель Школы Русского Вина, владелец винодельни Ершов Winery. - Если мы говорим про свинину, то здесь подойдёт красный сорт с хорошей кислотностью, так как свинка обладает повышенной жирностью. К примеру, проект Sort из Краснодарского края и их вино Шираз. Если речь о белом мясе птицы, курице, то я предложил бы мощный и структурированный Шардоне Крю Лермонт от Фанагории. А если брать говядину, с ней и планирую встречать майские праздники, точно открою Рислинг Олега Репина».

По данным Роскачества, среди российских вин в потреблении лидируют вина Черноморского побережья России и Краснодарского края (здесь по предварительным подсчетам производится 40% вин России). Также растет интерес к автохтонным сортам винограда, наиболее распространенным в Ростовской и Волгоградской областях, среди которых красностоп золотовский, цимлянский черный, кумшацкий, сибирьковый и другие.

«Ежегодно Роскачество проводит исследование в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина. Самые лучшие, качественные вина, произведенные из российского винограда, вы можете увидеть в рейтинге «Винный гид России» Роскачества – он существенно облегчает выбор потребителей. Кстати, для любителей сладкого вина в рейтинге Роскачества есть парочка предложений в «розовом» разделе: Южный терруар «Мысхако», Номерной резерв «Фанагории» или Роза Тамани от «Кубань-Вино». А вот ликерные вина, даже очень качественные, брать на природу мы не рекомендуем», - говорит Олеся Буняева, директор департамента исследований и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества.