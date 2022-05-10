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Посещаемость ТЦ в России упала на 15%, арендаторы требуют снизить ставки

Россияне стали реже ходить в торговые центры после закрытия иностранных магазинов, в среднем посещаемость ТЦ сократилась на 15%, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко. 

По его словам, в начале-середине марта, когда магазины западных брендов стали объявлять о закрытии, трафик в ТЦ резко подскочил, но позднее посещаемость «заметно снизилась».

При этом иностранные компании, закрывшие в России свои магазины, пока не разорвали договоры аренды с собственниками ТЦ, но некоторые «уже вплотную подошли к такому решению».

Комментируя просьбу мобильных операторов снизить им арендную плату более чем на 50%, глава РСТЦ сказал, что решение по этому вопросу собственники торговых площадей будут принимать индивидуально по каждому случаю. 

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Иностранные компании стали приостанавливать работу в РФ на фоне санкций Запада, введенных в ответ на российскую военную операцию на Украине. Мобильные операторы в случае отказа снизить им плату за аренду грозили закрыть салоны. По мнению экспертов, собственники помещений не согласятся на предоставление скидки, поскольку на площади быстро находятся новые претенденты. В такой ситуации, по оценке аналитиков, к концу года операторы закроют 15% из 18 тыс. точек.

Ранее МТС, изучив траты жителей Иркутской области, сообщал о падении в первой половине апреля 2022 года спроса на мебель – в 2,4 раза и одежду – в 2,2 раза. Также в 2,7 раза жители региона стали реже ходить в кино. В МТС подтвердили, что в конце февраля – начале марта 2022 года наблюдался ажиотажный спрос в магазинах, объявивших о временном прекращении продаж. Сейчас эти торговые сети не работают, и, как показывают данные по банковским картам, многим из них жители региона пока не нашли замену.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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