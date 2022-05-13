Мобильный оператор ГПБ Мобайл запустился в Хакасии

Газпромбанк запустил мобильного оператора ГПБ Мобайл в Хакасии. С 12 мая SIM-карту нового оператора можно получить в отделениях Банка, а также клиенты смогут воспользоваться доставкой. Представитель Банка привезет SIM-карту и договор об оказании услуг связи в любое удобное место. Для оформления SIM-карты при себе нужно иметь паспорт.

В первый месяц после подключения пакет минут, Гб и SMS на любом выбранном тарифном плане будет удвоен. В случае, если абонент является держателем банковской карты Газпромбанка, он также может присоединиться к программе лояльности мобильного оператора «Быть вместе», которая позволит получать скидку на связь до 70% в зависимости от выполнения условий программы лояльности.

Продуктовая линейка «Быть вместе» представлена четырьмя тарифами: «Легко», «Удобно» «Выгодно» и «Всегда». Например, тарифный план «Удобно», включающий в себя 300 минут звонков и 15 Гб интернета, с учетом максимальной скидки в 70% может обойтись абонентам из Хакасии, участвующим в программе лояльности, всего в 90 рублей в месяц. Для тех, кто не является клиентами Газпромбанка, тариф обойдется в 300 рублей в месяц. Кроме того, за эту сумму абоненту будут доступны безлимитная связь внутри сети, безлимитные соцсети и мессенджеры, а также 50 SMS.

Мобильный оператор начал свою работу в декабре 2020 года на инфраструктурной базе сети Tele2. За переход к оператору ГПБ Мобайл со своим основным номером счет абонента пополняется на 1000 бонусных рублей. Также среди полезных услуг от оператора – бесплатный антиспам.

Подробнее с информацией о мобильном операторе, порядке заключения договора оказания услуг связи, действующих тарифах и правилах участия в программе лояльности «Быть вместе» можно ознакомиться здесь.