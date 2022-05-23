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Стратегия экономии россиян меняется

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, количество людей, готовых сократить расходы на отпуск и развлечение, за неделю выросло на 7 п.п. и достигло 51%. Садоводство как способ сокращения расходов потеряло сторонников. За неделю таких стало на 7 п.п. меньше – 22%.

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Сокращать расходы на еду и товары первой необходимости готовы 21% россиян. Среди них экономия при помощи промо-механик остаётся главной, её придерживаются 67%.

Также впервые за 11 недель только четверть россиян не собираются тратить или вкладывать потенциальный дополнительный доход, а планируют отложить его на «чёрный день». Неделей ранее таких было 32%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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