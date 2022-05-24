Wildberries ввели штраф за отказ от товара

Сумму в 100 руб. теперь могут взыскать даже с тех клиентов Wildberries, у которых прежде не было возвратов, сообщает РБК.

Пользователи крупнейшего по обороту российского маркетплейса Wildberries обратили внимание, что компания начала более массово прописывать санкции за возврат товара. Предупреждения о том, что в случае, если потребитель откажется от заказанных товаров, площадка возьмет 100 руб. за каждый, некоторые пользователи начали получать около месяца назад, следует из обсуждения в сообществе Wildberries во «ВКонтакте». Часть участников обсуждения утверждает, что маркетплейс списывает эту сумму даже в случае возврата бракованного товара.

Сама компания утверждает, что политика возвратов не менялась — компания с 2020 года тестирует разные модели доставки, и для пользователей с высокой долей возвратов и невысокой суммой выкупа применяется тариф оплаты обратной логистики, пояснил представитель Wildberries. Сумму выкупа и процент возвратов при которых не применяется этот тариф маркетплейс не раскрывает.

В уведомлении, которое потребители видят в корзине заказа перед его оплатой, компания ссылается на ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей». Она подразумевает, что продавец должен возвратить клиенту сумму, уплаченную по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя возвращенного товара.