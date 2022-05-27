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Wildberries ввела новые правила возврата

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25 мая 2022
В Wildberries опровергли введение «массовых штрафов» за возврат товаров
24 мая 2022

Ранее в интернете появилась информация о штрафах в 100 рублей за отказ от покупки.

В личных кабинетах всех пользователей Wildberries появился обновленный раздел с информацией о покупках – в том числе сумме выкупа и доле возвратов товаров.   

«Кроме того, здесь же можно ознакомиться с условиями отказа или возврата товаров надлежащего качества: В большинстве регионов России и странах СНГ: бесплатно при сумме выкупа от 5 000 рублей и проценте выкупа от 15%, или 50 рублей за 1 вещь. Байконур, Калининград, Магадан, Дальний Восток - 100 рублей за 1 вещь», – сообщает ритейлер.

Данная информация доступна на сайте www.wildberries.ru, на следующей неделе она также будет представлена и в пользовательских приложениях.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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