Будущее доллара. Эксперт – о перспективах валюты в России

Отдельная тема, доставившая в феврале-марте немало хлопот и беспокойства инвесторам, – валюта. В феврале и марте, когда доллар обновлял максимумы, вряд ли кто-то ожидал, что спустя пару месяцев он с легкостью преодолеет отметки в 80, 70 и даже 60 рублей. Неужели и уровень 50 возможен?

Роман Зеленин, начальник отдела по работе с профессиональными клиентами компании «БКС Мир инвестиции».

Круглый стол «Куда вложить деньги», 30 мая, проект SIA.RU «Делу - время».

Фото: Лора Гулл.

«Вряд ли, – заявил начальник отдела по работе с профессиональными клиентами компании «БКС Мир инвестиций» [1] Роман Зеленин на круглом столе «Депозиты, акции, недвижимость: куда вложить деньги». – Это приведет к дисбалансу экономической системы. Хотя сейчас цены на нефть находятся на достаточно высоких уровнях, выше 100 долларов за баррель, цены на газ также закрепились на максимальных значениях. И рублевая выручка, которая поступает в наш бюджет, сейчас даже больше, чем была до 24 февраля».

В конце мая, по словам эксперта, доллар укрепился с 56 до 66 рублей. При этом дальнейшего большого роста Роман не ожидает. «Скорее всего, в июне мы опять увидим цифру 60, то есть будет определённая коррекция доллара по отношению к рублю, а когда импорт начнёт восстанавливаться в середине июня – начале июля, рост начнется снова. Ожидаю, что до конца года средний курс установится в диапазоне 70-75 рублей за доллар. Это экономически оправданный курс».

Перед покупкой валюты эксперт рекомендует инвесторам задуматься, зачем она нужна в портфеле: «Если вы спекулянт и хотите поймать краткосрочные тренды, то валюта необходима, это диверсификация. Если же вы хотите купить доллары просто «чтобы были», то это мне кажется абсолютно бесполезным занятием, ведь у доллара тоже есть инфляция. Поэтому, если вы не биржевой спекулянт, нужно понимать в какие валютные инструменты вы будете вкладывать».

Рынок будет расти

Перспективы российского фондового рынка, несмотря на сохраняющуюся неопределенность, Роман Зеленин оценивает оптимистично, прогнозируя уже к концу года. Рост, по мнению эксперта, может происходить исключительно на внутренних деньгах: дешевые активы привлекут и вкладчиков, и управляющие компании, которые будут вкладывать в российский рынок, полученные от «Газпрома» и других компаний дивиденды. «Деньги останутся внутри страны. Здесь они будут реинвестироваться, вкладываться в российские предприятия и компании, – пояснил Роман. – А если случится разворот и снижение градуса геополитического конфликта – мы увидим принципиально другие цены на активы. Но даже без этого рост возможен».

Компания БКС проводит на регулярной основе консультации и бизнес-завтраки в офисе. Приглашаются все желающие. Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация по телефону 8 800 500-55-45.

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