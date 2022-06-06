Выход на Гонконгскую биржу российским инвесторам откроют через пару недель

Время выхода российских инвесторов на Гонконгскую биржу исчисляется неделями, заявил глава СПБ Роман Горюнов в еженедельном новостном шоу об инвестициях «Без плохих новостей» эксперту БКС Максиму Шеину.

– Мы очень близки, время исчисляется неделями. Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально быстро это запустить, – сообщил Роман Горюнов.

Он отметил, что сначала инвесторам будет доступно небольшое количество бумаг, далее список будет расширяться. Всего на бирже торгуется порядка 2000 ценных бумаг. Хранение бумаг будет осуществляться в глобальном депозитарии.

Эксперты оценили также вероятность того, что россиянам могут перекрыть доступ к американским ценным бумагам.

– Теоретически в жизни возможно. Но, с другой стороны, мы же не напрямую ходим, мы ходим через брокеров, через посредников. Все-таки мне кажется, что это такое достаточно низкий риск, – отметил глава СПБ.

Эксперт БКС Максим Шеин присоединился к мнению коллеги.

– Я согласен. Америке нужен капитал для поддержания своего долгого рынка. И ситуация, как в фильме «Москва слезам не верит» –всех впускать, никого не выпускать, то есть заводить с удовольствием, инвестировать, и я думаю, что очень маловероятно, что торги будут доступ на американский рынок перекрыт, – резюмировал эксперт БКС.