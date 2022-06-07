РСХБ: Российское игристое вино станет самым популярным напитком этого лета

Эксперты Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка провели исследование производства и потребления игристых вин в России, а также зависимость их потребления от сезона.

С наступлением летнего сезона предпочтения россиян в напитках меняются в пользу прохладительных и с легкой газацией. Эксперты Россельхозбанка изучили спрос населения на алкогольные напитки в различные сезоны и пришли к выводу, что у игристого вина, произведенного в России, есть большой потенциал стать самым популярным алкогольным напитком этого лета. При этом пик потребления шампанского по-прежнему приходится на новогодние праздники. По данным аналитиков Россельхозбанка, россияне в принципе воспринимают шампанское как напиток для особых случаев и праздничных событий.

Популярность игристых вин в том числе обусловлена трендом на петнаты – игристые вина одинарного брожения, производимые по методу ансестраль (ферментация начинается в емкости, а заканчивается в бутылке). Такие вина производят российские виноделы от Крыма до Самары из белых и красных сортов винограда, они крайне популярны как среди ценителей вина, так и любителей легких алкогольных напитков.

История производства игристого на территории современной России не началась с «Советского шампанского», как принято считать. По мнению историков, авторами первого игристого вина были донские казаки – природные условия современной Ростовской области совпадали с провинцией Шампань. Но самой значимой персоной в истории существования отечественного шампанского считается граф Лев Голицын – игристое вино, выпущенное именно им под маркой «Парадиз» в 1900 году впервые в истории было удостоено гран-при на всемирной выставке в Париже.

В среднем каждый россиянин потребляет более 7 литров продукции винодельческой отрасли в год. Из них 1,3 литра приходится на игристые вина и шампанское. По подсчетам экспертов Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка, в 2021 году потребление игристых вин в России составило 19,1 млн дал (декалитров), из них 66% пришлось на долю отечественных производителей, а 34% от общего количество потребляемого игристого вина было ввезено из-за рубежа (преимущественно из Италии, Франции, Испании, Молдавии). Всего в России было произведено 12,9 млн дал игристых вин. Основные объемы производства игристых вин обеспечивают 2 федеральных округа – Южный и Северо-Кавказский, суммарно на них приходится более 70% объемов производства. На юге страны по объемам производства и по темпам его прироста лидируют Краснодарский край и побережье Черного моря. За период с 2017 по 2020 год, объемы производства игристых вин в российском Причерноморье выросли на 28% до 1,25 млн дал, в Краснодарском крае – на 37% до 4,9 млн дал. На Северном Кавказе основной объем производства приходится на Дагестан и Северную Осетию, суммарно республики произвели 3,2 млн дал игристых вин за 2020 год. Объемы производства в Северной Осетии за 2017-2020 года выросли в 3 раза, в Дагестане – в 1,5 раза.

Экспорт игристых вин по итогам 2021 года составил 228 тыс. дал, рост по сравнению с предыдущим годом составил 20%. Основные страны-потребители российского игристого это страны ближнего зарубежья – Южная Осетия, Молдавия, Казахстан, Абхазия, Беларусь.

«С учетом сложностей в логистических цепочках поставок импортного вина для российских производителей освободилась большая ниша как в ритейле, так и в сегменте HoReCa, появилась возможность улучшить позиции на отечественном рынке, занять полки и позиции в меню ресторанов, которые ранее прочно занимали зарубежные поставщики, - отмечает Андрей Дальнов, руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка. – Мы прогнозируем, что потребление игристых вин в России достигнет значения в 1,5 литра на человека к 2025 году и 2 литров к 2030 году».

Значительным толчком к росту лояльности потребителей к российским игристым винам послужили изменения в отраслевом законодательстве, благодаря которым было «легализовано» понятие «российское шампанское». При этом термин можно использовать только на территории России. Закон нацелен на стимулирование дальнейшего развития отечественных винодельческих отраслей, а особенно малых форм хозяйствования.