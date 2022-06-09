Предложения от Реалист Банка: комплексное решение по ВЭД для бизнеса и золотые слитки для физических лиц

Реалист Банк уже более 30 лет работает на российском финансовом рынке. Банк был основан в Иркутске в 1990 году, и именно в Приангарье изначально была сосредоточена основная часть его деятельности. По мере своего развития он стал банком федерального уровня, головной офис был переведен в Москву, но банк по-прежнему остается здесь, в нашем регионе, вместе со своими клиентами. В этой статье Сибирское Информационное Агентство расскажет о новых привлекательных предложениях Реалист Банка, которые в период экономической нестабильности и санкционных ограничений помогут предпринимателям успешно развивать бизнес, а частным лицам сохранить свои сбережения.

Ольга Огородникова, управляющий филиалом «Сибирский» Реалист Банка.

Фото из личного архива

Ситуация в экономике

Во всех регионах России из-за введенных против нашей страны санкций трудности испытывает как государственный, так и частный сектор экономики. Согласно последним данным, санкции так или иначе затронули 86,8% российских компаний.

При этом иркутские бизнесмены среди наиболее актуальных проблем называют разрыв действовавших ранее международных логистических, торговых и финансовых цепочек, которые необходимо выстраивать заново. Иркутская область имеет торгово-экономические связи с более чем 100 странами, и на экспорт поставляется значительная часть продукции, производимой в регионе. У участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) сейчас наблюдаются серьезные сложности при переводе или получении средств из других государств, поскольку под санкции попал ряд крупных российских банков.

Кроме того, иностранные банки ужесточили комплаенс-контроль, и некоторые из них в условиях, когда нет полной ясности в отношении правил, предпочитают просто не проводить платежи, связанные с Россией. В результате, платежи нередко «зависают», и нет возможности совершать экспортно-импортные операции.

В нынешней ситуации предприятиям Приангарья очень важно иметь в качестве профессионального партнера надежный банк для проведения внешнеэкономических сделок.

«Обслуживание компаний, ведущих внешнеэкономическую деятельность – одно из приоритетных направлений работы Реалист Банка. Мы предлагаем участникам ВЭД комплексное решение, которое обеспечивает эффективную поддержку бизнеса в условиях антироссийских санкций. Решение, в частности, включает в себя конвертацию валют, международные расчеты и валютный контроль. При этом мы рассматриваем внешнеэкономическую деятельность клиента в контексте всех его потребностей. Например, если иностранные контрагенты требуют обеспечение, то мы готовы предложить банковские гарантии по валютным контрактам, а в случае возникновения вопросов с финансированием выдаем кредиты на исполнение экспортных контрактов», – отмечает управляющий филиалом «Сибирский» Реалист Банка Ольга Огородникова.

В перечне услуг для клиентов Реалист Банка:

расчеты по ВЭД без перевода контракта;

конверсионные операции по курсу максимально близкому к биржевому;

оперативное и бесплатное открытие счетов в иностранной валюте;

персональный менеджер 24/7 по вопросам валютного контроля, конвертации и расчетов;

помощь в подборе логистической компании, таможенного брокера;

размещение денежных средств на депозитах «овернайт» в рублях.

«В рамках проектов по ВЭД мы уже сотрудничаем с компаниями нефтеперерабатывающей, деревообрабатывающей, энергетической, угольной промышленности и недропользователями Приангарья. Планируем активно развивать данное перспективное направление и предлагать дополнительные услуги, поскольку в современных условиях это имеет очень важное значение для наших клиентов», – комментирует заместитель Управляющего филиалом «Сибирский» по бизнесу Сергей Гладких.

Китайский вектор

Иркутский регион по причине географического положения и отраслевой структуры внешней торговли традиционно имеет очень тесные экономические связи с Китаем. Более того, переориентация на Восток, наращивание взаимодействия с Китаем становится сейчас одним из приоритетов для всего российского бизнеса, поскольку группа стран, с которыми ранее велась взаимовыгодная торговля, объявила нашей стране санкции. В связи с этим для участников ВЭД очень важным является обеспечение быстрых и бесперебойных платежей в юанях.

«Реалист Банк обладает большим опытом, профессиональной экспертизой и современной платежной инфраструктурой для расчетов с китайскими контрагентами, выстраивая прямые корреспондентские отношения с банками Китая», – подчеркивает Сергей Гладких.

Реалист Банк предлагает участникам ВЭД следующие возможности для работы с юанями:

прямой корреспондентский счет в китайском банке;

открытие счетов в юанях;

расчеты напрямую со счетов в рублях;

выгодный курс конвертации;

прямые котировки рубль/юань;

высокая скорость исполнения платежей.

Рассказывает генеральный директор ООО «КОУЛЭКСПО» Максим Харковенко:

«Наша компания занимается добычей и реализацией каменного угля. Сотрудничаем с Реалист Банком достаточно давно и успешно. В рамках ВЭД мы работаем по контрактам с Китаем, раньше они оплачивались в долларах, сейчас в юанях. Получаем юань через прямой корреспондентский счет Реалист Банка в Банке Харбина. Деньги приходят очень оперативно, вчера из Китая после обеда нам отправили, а сегодня они уже у нас счете. Всё быстро и эффективно».

Золотые слитки для физических лиц

Экономическая нестабильность оказывает влияние не только на бизнес, но и на физических лиц, для которых сейчас очень важно сохранить и приумножить свой капитал. Традиционно одним из самых надежных инвестиционных инструментов является золото. Владеть золотом означает иметь капитал, не подверженный высокой волатильности.

«Дополнительную привлекательность этот вид инвестирования приобрел после отмены с 1 марта 2022 года НДС (20%) на покупку драгоценных металлов физическими лицами. Сейчас мы наблюдаем значительный рост спроса на золото со стороны наших клиентов», – говорит Директор департамента драгоценных металлов Реалист Банка Ольга Аникейчик.

Реалист Банк предлагает клиентам приобрести драгоценные металлы в слитках наивысшей пробы 999,9 и массой от 5 до 1000 грамм. К каждому слитку прилагается сертификат качества завода-изготовителя. Продажа слитков в Иркутске осуществляется в офисе филиала «Сибирский» Реалист Банка.

«Рекомендуем использовать золото, прежде всего, в качестве долгосрочного инвестиционного инструмента, когда есть возможность осуществить вложение средств на срок от двух-трех лет», – подчеркивает Ольга Аникейчик.

Реалист Банк – универсальная финансовая организация, которая предоставляет широкий спектр услуг, как в корпоративном, так и в розничном сегментах. При этом «в нынешних условиях комплексное решение по ВЭД для бизнеса и золотые слитки для частных лиц являются особенно актуальными предложениями», – резюмирует Ольга Огородникова.

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