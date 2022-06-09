Банк «Солидарность» сообщил режим работы офисов с 11 по 13 июня 2022

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Банк «Солидарность» сообщает режим работы офисов банка с 11 по 13 июня 2022 года.
- С 11.06.2022 по 13.06.2022 – выходные дни во всех отделениях Банка, кроме:
- ДО «МФЦТМ» Филиала «Московский» Банка:
с 11.06.2022 по 13.06.2022 — работает с 08.00 до 20.00, без выходных., без перерыва.
- ДО «Жуковский» Филиала «Московский» Банка:
с 11.06.2022 по 13.06.2022 — работает круглосуточно, без перерыва.
- Филиал «Московский» и ДО «СОЮЗ» Филиала «Московский», а также дополнительные офисы Банка, образующие Региональную сеть по Самарской области:
11.06.2022 — в стандартном режиме
12.06.2022 — 13.06.2022 — выходные дни.