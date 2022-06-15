РСХБ и НАФИ: Россияне планируют нарастить потребление российских марок вина

В преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), на котором Фонд Росконгресс и Россельхозбанк представят посвященную виноделию и виноградарству площадку «ВиноГрад», аналитический центр НАФИ в партнерстве с РСХБ провел исследование о потреблении вина в России. По результатам опроса выяснилось, что доля россиян, потребляющих вино не реже 1 раза в месяц, составляет 34% от всего населения страны. При этом базовая ценовая категория винной продукции, которую предпочитает отечественный потребитель, находится в диапазоне от 300 до 700 рублей. Одновременно, респонденты декларируют потенциальный сдвиг наполнения собственной потребительской корзины в пользу российских марок вина.

Обсуждение виноградарства и виноделия в России вошло в повестку деловой программы Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 15–18 июня в КВЦ «Экспофорум». А вот полноценная тематическая площадка, посвященная вину, будет представлена на форуме впервые. В рамках деловых сессий «ВиноГрада» ведущие спикеры, в числе которых производители вина, регуляторы рынка, рестораторы, сомелье, представители государства и компаний-дистрибьюторов, обсудят актуальные темы. Среди них: философия русского виноделия, адаптация мирового опыта, слагаемые успеха российского виноделия, инвестиционный климат в отрасли, винные стартапы, винный туризм, внедрение инновационных решений и применение управленческого опыта в отрасли. Также в фокусе сессий вопросы продвижения виноделия, практические результаты законодательных инициатив, презентация новых проектов.

Игристое и красное – в топе россиян

Вино становится все более популярным алкогольным напитком в России – каждый третий россиянин употребляет его не реже 1 раза в месяц. При этом лидером по частоте потребления является красное сухое вино – 7% опрошенных употребляют его не реже 1 раза в неделю. В то же время игристое, красное полусладкое и красное сухое входят в топ-3 видов вин, которые в целом приобретаются россиянами чаще всего.

При выборе конкретного вина в равной мере респонденты ориентируются на три фактора – цена, вкусовые особенности и личный опыт потребления. Тогда как факт производства продукта за рубежом или его соответствие экологическим стандартам оказывают влияние в наименьшей степени (5% и 2% соответственно). Однако с ростом дохода потребителя, увеличивается значимость бренда производителя и экологического параметра производства продукта.

Потребительские предпочтения в данном сегмент демонстрируют зависимость от возраста и пола. Так, внешний вид упаковки/бутылки (32%) и факт зарубежного производства в бОльшей мере актуальны для потребителей в возрасте 18-24 лет, тогда как российские потребители в возрасте 45-54 года чаще ориентируются на вкусовые характеристики вина (67%). В то время как для более старшей возрастной категории (55+) важен факт отечественного производства продукта (28%). Мужчины и женщины также ставят разные приоритеты при выборе вина. Женщины чаще уделяют внимание марке и бренду продукта (35% против 22% среди мужчин), в то время как мужская аудитория чаще делает выбор, ориентируясь на вкусовые особенности напитка (62% против 52% среди женщин).

Рис. 1 Распределение ответов на вопрос: «Покупая вино, на что Вы обращаете внимание в первую очередь? Отметьте три ключевых параметра» в % от всех опрошенных потребителей вина, N=600. Возможно несколько вариантов ответов, сумма не равна 100%.

Преимущественно россияне приобретают вино в ценовом диапазоне от 300 до 700 рублей. Вина не дороже 300 рублей ищут 11% опрошенных, в диапазоне от 700 до 1000 рублей – 14%, от 1000 до 1500 рублей – 10%, от 1500 до 3500 рублей – 5%, дороже 3500 рублей вина приобретают 0,8% опрошенных (прим. – при выборе ответа можно было выбрать несколько вариантов).

На выбор вина определенной стоимости оказывают влияние социально-демографические характеристики – наблюдается выраженный тренд к переходу на более бюджетную категорию вин с увеличением возраста потребителя. Одновременно в целом мужчины предпочитают более дорогие вина, чем женщины.

Однако при выборе вина отечественный потребитель ориентируется не только на цену, ощутимое влияние здесь оказывают и рекомендации. По результатам опроса, большее значение имеют два информационных фактора – рекомендации знакомых (63%) и информация, полученная непосредственно в ситуации совершения покупки (этикетка бутылки – 54% и рекомендации сотрудников магазина – 28%). Использование официальных информационных ресурсов производителей вин, обращение к специализированным электронным ресурсам, блогам, приложениям распространено значительно в меньшей степени, и характерно для молодой аудитории (до 34 лет).

Рис. 2 Распределение ответов на вопрос «На информацию из каких источников Вы ориентируетесь, когда выбираете, какое вино приобрести?» в % от всех опрошенных потребителей вина, N=600. Возможно несколько вариантов ответов, сумма не равна 100%.

Точки роста для отечественного производителя

Предпочтение в отношении конкретной страны-производителя вина варьируется в зависимости от типа напитка. Что касается игристых вин, то респонденты отдают предпочтения российским (71%), французским (22%) и итальянским (19%) маркам. В то время как Россия, Грузия и Абхазия – страны-производители, которые являются приоритетными для потребителей красного сухого (57%, 43%, 29% соответственно) и полусладкого вина (58%, 44%, 29% соответственно). Таким образом в наиболее популярных в стране видах респонденты демонстрируют высокий интерес к отечественному производителю. Ключевые преимущества российской винной продукции, по мнению опрошенных: доступная цена (79%), вкусовые особенности (55%) и широкий спектр сортов (39%).

Кроме того, 24% российских потребителей вина однозначно готовы совершить выбор в пользу отечественных марок при заказе напитка в ресторане. Наиболее лояльной аудиторией респондентов являются россияне в возрасте старше 55 лет. Критически настроены в отношении российской винной продукции опрошенные возрасте до 34 лет – 8% потребителей в возрасте 25-34 лет не готовы в ближайшее время включать российские вина в свою продуктовую корзину.

Среди факторов, которые могут отрицательно сказаться на готовности приобретать отечественную продукцию, респонденты отмечали в первую очередь устойчивые негативные стереотипы о российском вине (54%). Также значимыми барьерами могут стать недостаточная известность российских брендов (51%) и низкий уровень доверия производителю (45%). Тогда как продуктовые и ценовые характеристики вина (качество, вкус, разнообразие сортов, цена) упоминались значительно реже в качестве потенциального барьера к покупке.

В целом каждый второй опрошенный считает, что в течение минувших 5 лет качество российского вина улучшилось. При этом россияне планируют нарастить потребление российских марок вина. В целом 83% потребителей не отрицают приобретение продукции российских винных марок в ближайшие полгода. Из них 24% планируют повысить частоту текущего потребления, а 3% собираются попробовать российское вино, не обладая в настоящий момент таким опытом.

Об исследовании

В исследовании приняли участие 1 600 респондентов, ошибка выборки не превышает 4% при доверительной вероятности в 95%. Опрос проведен в июне 2022 года Аналитическим центром НАФИ.

Тематическая площадка Фонда Росконгресс и Россельхозбанка «ВиноГрад» на ПМЭФ-2022 будет посвящена виноделию и виноградарству. Она расположена в центре «Экспофорума» – в пассаже, который является главной артерией ПМЭФ – и будет сочетать в себе разные форматы от презентации вин и дегустационных сессий до открытых дискуссий с экспертами винодельческой отрасли, питч-сессий, дебатов и лекций.

НАФИ — многопрофильный аналитический центр, на рынке уже более 15 лет. Центр проводит исследования рынков и общественного мнения для коммерческих компаний и государственных структур.

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