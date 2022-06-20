ВТБ Private Banking дал рекомендации по инвестициям в новых условиях

Российский фондовый рынок переживает серьезную трансформацию, находясь под давлением западных санкций, при этом его внутренний потенциал сегодня по-прежнему предоставляет много возможностей для инвестирования. Об этом в ходе бизнес-диалога РБК на ПМЭФ рассказал инвесторам старший вице-президент, руководитель Private Banking и Привилегии ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

По словам топ-менеджера, в ближайшее время на российском фондовом рынке ожидается серьезный приток ликвидности за счет окончания части вкладов, открытых в марте по ставкам выше 20%. Кроме того, крупнейшие предприятия страны уже объявили о рекордных выплатах дивидендов по итогам 2021 года. Среди них компании нефтяной и газовой отраслей, производители черной и цветной металлургии, ритейлеры и телеком. Доходность их акций достигает 17%, делая такие бумаги привлекательными для инвестиций.

В ходе встречи с инвесторами Дмитрий Брейтенбихер отметил, что в качестве защитного актива на долгосрочную перспективу себя зарекомендовали также драгоценные металлы. С марта этого года ВТБ реализовал свыше 10,5 тонн золотых слитков для своих клиентов. Глава Private Banking ВТБ рекомендует отводить драгоценным металлам как хеджирующему альтернативному активу от 5% до 10% инвестпортфеля.

Еще одним надежным активом стали бриллианты. Натуральные алмазы — невозобновляемый природный ресурс, что создает потенциал для дальнейшего роста их стоимости. Только за последние 15 лет бесцветные бриллианты подорожали вдвое, а цветные — в среднем в три раза. Предвосхищая рост спроса на них, ВТБ выдвинул инициативу об отмене оплаты НДС при покупке бриллиантов, чтобы клиент получил возможность сэкономить до 28% при их приобретении.

В новых условиях рост спроса фиксируется и на рынке недвижимости. Фокус многих российских инвесторов сместился в пользу дружественных стран, ОАЭ и Турции. Например, рынок недвижимости Дубая в первом квартале 2022 года показал рост спроса на 121%. Некоторые турецкие застройщики уже принимают оплату на свои счета напрямую и в рублях, что дополнительно привлекает российских инвесторов. Сделку можно провести дистанционно, при этом гражданам России доступна возможность приобретения недвижимости с рассрочкой платежей и оформлением ипотеки.

«Во время штормов на экономических рынках важно помнить о человеческом капитале. Инвестиции в образование, науку и медицину — это то, что мы всегда активно рекомендуем. Будущее непредсказуемо, но способность быстро адаптироваться и наращивать компетенции поможет преодолеть „высокую волатильность“ и увидеть новые возможности», — отметил Дмитрий Брейтенбихер.