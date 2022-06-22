Россельхозбанк поздравил жителей Усть-Орды c национальным праздником Сурхарбан

В поселке Усть-Ордынский в прошлые выходные состоялся культурно-спортивный праздник «Сурхарбан-2022», один из национальных праздников бурятского народа, где лучшие спортсмены продемонстрировали своё мастерство в стрельбе из лука, конных скачках, беге и бурятской борьбе. На мероприятии директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова поздравила жителей Эхирит-Булагатского района с национальным праздником.

По традиции Сурхарбан проводят, когда заканчивается посевная. Корни его уходят в глубокую старину, когда устраивались народные состязания по различным видам спорта. Сурхарбан не только дарит радость и праздничное настроение, но и даёт возможность показать свои таланты в спорте. В торжественном параде культурно-спортивного праздника «Сурхарбан-2022» приняли участие 15 команд муниципальных образований Эхирит-Булагатского района.

Официальная часть мероприятия началась с построения команд и поздравлений главы района и приглашенных гостей торжества.

«Сегодня мы как никогда готовились к тому, чтобы провести его красиво, открыто от всей души! Чтобы наши спортсмены посоревновались между собой, посмотрели друг другу в глаза, порадовались тому, что у нас завершились посевные работы. В этом году мы хотим получить самый хороший урожай. Уважаемые спортсмены, я всем желаю сегодня красочной, яркой и бескомпромиссной борьбы. Победы сильнейшим», – пожелал мэр муниципального образования Эхирит-Булагатский район Геннадий Осодоев.

В программе мероприятия были соревнования по волейболу, бурятской национальной борьбе, стрельбе из лука, гиревому спорту, настольному теннису, шашкам, шахматам и шагай наадан. Кроме того, прошел районный фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Битва хоров», а на площадке перед стадионом представили свои работы местные мастера в рамках I фестиваля ремесел Прибайкалья.

«Рада приветствовать вас на Сурхарбане – ярком и самобытном празднике, который имеет свою богатую историю и сохраняет традиции бурятского народа. Вы поддерживаете всю красоту древних традиций – здесь есть и соревновательный дух, спортивные достижения, любовь к своим корням и уважение к старшему поколению. Определенная философия, сложившаяся издревле, которая выражается именно в праздничном, светлом и ярком проявлении. Мне хочется пожелать всем участникам состязаний побед! И неважно, какие места вы займете, ведь победить – не всегда значит быть первым, это скорее смелость и уверенность, желание роста и новых достижений. Соревновательный азарт у вас в крови, это то, что можно назвать народным, и Сурхарбан даёт возможность показать свои таланты и получить признание земляков», – подчеркнула Наталья Баркова.

«С детства мы начинали участвовать в мероприятии Сурхарбан. Вы знаете, что для нас это настолько важный, настолько искренний праздник. Сегодня, находясь здесь, я испытываю самые искренние эмоции, настолько рад, что мы сегодня все вместе. В спортивных мероприятиях участвуют все спортивные школы, все тренеры. Будут яркие победы, будут яркие эмоции. Пусть будет настоящий праздник», – добавил депутат законодательного собрания Иркутской области Николай Труфанов.

Праздник собрал на одной площадке спортсменов, почетных граждан района, именитых тренеров и общественных деятелей, а также гостей региона и местных жителей. Конкурсы, состязания и народные гуляния продлились два дня.

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