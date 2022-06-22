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СберМаркет и СберСпасибо расширили возможности получения бонусов за покупки для своих клиентов

Покупки в онлайн-сервисе доставки продуктов СберМаркет стали выгоднее: накапливать и списывать бонусы от СберСпасибо теперь можно, расплачиваясь картой любого банка, — ранее бонусы были доступны только держателям карт Сбера. Расширение программы лояльности стало возможным благодаря новому продуктовому решению от СберСпасибо.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо:

«Теперь все клиенты смогут наглядно оценить выгоду от взаимодействия с программой СберСпасибо в СберМаркете, позднее мы ожидаем присоединения к новым возможностям программы других компаний экосистемы».

При покупках в СберМаркете клиентам возвращается бонусами 1% от стоимости заказа, подписчикам СберПрайм и СберПрайм+ — до 10%. Бонусы начисляются автоматически, а баланс отображается сразу в приложении. Бонусы можно обменивать на скидки: до 99% в METRO и «Ленте» и до 10% в других магазинах. При этом скидки суммируются с предложениями от партнёров.

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Клиенты СберМаркета проявляют высокий интерес к бонусным механикам. Каждый третий покупатель списывает бонусы от СберСпасибо в сервисе, а среди подписчиков СберПрайм — каждый второй. Теперь, когда бонусы доступны всем, сервис планирует запускать еще больше акций на их базе, многие из которых будут персонализированными. Это поможет сделать покупки в СберМаркете максимально выгодными для каждого.

Для подключения к программе лояльности нужен Сбер ID — единый безопасный идентификатор для всех сервисов экосистемы Сбера. Его легко создать по номеру телефона, и при этом необязательно быть активным пользователем финансовых сервисов Сбера. Авторизовавшись по Сбер ID в СберМаркете, необходимо там же, в приложении, зарегистрироваться в СберСпасибо (если клиент не был зарегистрирован ранее). С этого момента за каждую покупку начнут начисляться бонусы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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