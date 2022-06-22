Сбербанк запускает кредитование на завершение строительства жилого дома

В рамках базовой программы «Строительство жилого дома» стало доступно кредитование на завершение строительства — можно взять ипотеку как на достройку жилого дома на имеющемся участке, так и на покупку земли с недостроенным домом и завершение его строительства. Ранее кредиты по этой программе выдавались только на строительство «с нуля».
В новом виде кредитования применяются ставки в рамках базовой программы ИЖС «Строительство жилого дома» и составляют от 10,5% годовых. Первоначальный взнос — 25% стоимости завершения строительства или от совокупной стоимости приобретаемой земли и стоимости завершения строительства (т.е если, например, достроить дом стоит 5 млн руб, то клиент должен иметь 25% от этой суммы). Также клиент вместо первоначального взноса может предоставить фискальные чеки, подтверждающие трату средств в рамках достройки дома. Банк не ограничивает клиентов в выборе способа строительства или подрядчика — строить дом можно как своими силами, так и с привлечением подрядной организации.
Кредит предоставляется траншами, что удобно и выгодно — клиент берет столько, сколько нужно на каждом конкретном этапе строительства без переплаты. При этом перед выдачей следующего не нужно будет подтверждать целевое использование предыдущего транша платежными документами.
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Сбер отмечает стабильный рост интереса к ИЖС — по данным аналитиков Домклик, выдачи кредитов на объекты такого типа в Сбере за пять месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли почти в 3,5 раза – до 21,3 млрд рублей. При этом в мае 2022 года объем выдач на ИЖС составил 3,3 млрд рублей, что на 43% больше, чем в мае прошлого года.
Данные аналитиков Домклик по росту спроса к частному домостроению в России подкрепляют и соцопросы, и официальная статистика. По данным ВЦИОМ, порядка 45,4 млн российских домохозяйств (или 73% от общего числа) хотели бы жить в частном доме и считают этот формат идеальным.
Рассчитать условия и подать заявку на получение кредитных средств для завершения строительства жилого дома можно онлайн на Домклик.