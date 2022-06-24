ВТБ предоставил ГК «Слата» более 1 млрд рублей по программе Минпромторга

ВТБ предоставил ГК «Слата» (Иркутская область) кредит в размере 1,1 млрд рублей по программе льготного кредитования системообразующих предприятий Минпромторга России. Средства на пополнение оборотных средств выданы на один год.

«Слата» − одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Входящие в нее 80 магазинов и 260 дискаунтеров снабжают жителей Иркутской области продуктами и товарами первой необходимости. 80% ассортимента торговых точек составляет продукция российских производителей, из которых половина – региональные поставщики. В компании работает более 7 тысяч сотрудников.

«ВТБ наращивает финансирование системообразующих предприятий промышленности и торговли. От их бесперебойной работы зависят снабжение населения, сохранение занятости, малый бизнес и другие важные факторы социально-экономического развития регионов. Для нас стратегически важно оказать им содействие в получении финансирования с использованием мер господдержки, что позволяет максимально снизить стоимость кредитования», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.

«Группа компаний «Слата» − один из крупнейших игроков рынка розничной торговли на территории Сибири. Сеть супермаркетов и дискаунтеров имеет большое социальное значение как для жителей, так и для производителей Приангарья. Мы и ранее предоставляли ей кредитные средства, гарантии, зарплатное обслуживание. Уверена, что финансирование в рамках программы льготной поддержки системообразующих предприятий позволит компании продолжить свое развитие», − подчеркнула Александра Макарова, управляющий ВТБ в Иркутской области.

«В текущей ситуации компании приходится отвечать на внешние вызовы. Поведение потребителей становится более рациональным, мы работаем над оптимизацией ассортимента, управляем ценами на социально значимую продукцию, выстраиваем новую логистику поставки товаров. Льготное финансирование банка ВТБ позволит нам эффективно решать эти задачи», − прокомментировал Вячеслав Заяц, президент ГК «Слата».

По программе Минпромторга России льготное финансирование на срок до одного года могут получить внесенные в перечень системообразующие предприятия промышленности и торговли из приоритетных отраслей экономики, а также их дочерние общества. По условиям программы заемщик должен сохранить численность персонала не менее 85% в сравнении с началом месяца, предшествующему заключению договора.