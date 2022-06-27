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Wildberries перейдёт на ежедневную выплату зарплаты

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Онлайн-площадка запускает новый платежный сервис для менеджеров пунктов выдачи заказов, который позволит значительно увеличить им периодичность выплат. В ближайшее время компания перейдет на еженедельные выплаты, а в среднесрочной перспективе – и на ежедневные.

– Новый финансовый сервис разрабатывается для удобства наших сотрудников: в будущем они смогут  самостоятельно определять периодичность выплат, –, говорится в сообщении компании. 

Новой сервис, помимо увеличения частотности выплат, также позволит специалистам пунктов выдачи и логистических центров полностью и в режиме онлайн контролировать свои финансы – просматривать информацию о поступлениях и перечислениях, управлять банковскими счетами для перевода заработанных средств и даже тратами в интернет-магазине - в будущем этот процесс станет бесшовным, позволит совершать покупки без использования банковской карты и получать моментальные начисления за возвраты товаров.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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