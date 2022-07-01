Интернет-банк Альфа-Банка для крупного бизнеса назван самым удобным

Интернет-банк для крупного бизнеса Альфы – лучший сразу в ряде решений по результатам рейтинга Markswebb Digital Corporate Banking Rank 2022.

Эксперты отметили технологичность, удобство в управлении кредитами, соответствие ключевым рыночным трендам и передовой UX.

По мнению экспертов, Альфа-Банк – лидер по качеству управления зарплатным проектом, кредитными предложениями и настройками самого интернет-банка – в частности, интерфейса и доступов. В Альфа-Банке максимально прозрачные условия и процесс подключения сервисов.

Digital Corporate Banking Rank 2022 от Markswebb — это вторая волна исследования цифровых банковских сервисов для крупного корпоративного бизнеса. Эксперты изучили потребности аудитории, составили портреты компаний и ролей пользователей, собрали базу знаний и лучшие практики.