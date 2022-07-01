Наблюдательный совет Сбербанка провел первое заседание после ГОСА

Состоялось заседание нового состава Наблюдательного совета, на котором был избран председатель и заместители председателя Наблюдательного совета.

На основании проведённой оценки и рекомендации Комитета Наблюдательного совета по кадрам и вознаграждениям было принято решение о признании независимыми директорами 7 членов Наблюдательного совета.

Также Наблюдательный совет утвердил количественные и персональные составы комитетов Наблюдательного совета, избрал из своего состава старшего независимого директора и куратора по вопросам ESG.

На заседании был утверждён план работы Наблюдательного совета и мероприятий с участием членов Наблюдательного совета на период 2022–2023 гг.