Детские мечты обходятся слишком дорого большинству российских родителей

Лишь каждый шестой родитель в России готов исполнить заветное желание ребенка по его первой просьбе: спонтанная покупка рискует оказать слишком высокую нагрузку на семейный бюджет подавляющего большинства россиян, выяснили компании СДЭК и СК «Росгосстрах жизнь» (опрос есть у SIA.RU). А каждый второй родитель жалуется на нарушение детьми договоренностей использования гаджетов и компьютера.

Больше всего российские подростки хотели бы получить от родителей или купить самостоятельно новый смартфон, компьютерные игры, различные электронные аксессуары (чехлы для телефона, беспроводные наушники), игровую консоль, модную одежду, игровой ноутбук, поездку в путешествие, монопод (палку для селфи), подписки на различные сервисы, электросамокат, умные часы, билеты на концерт, наборы для хобби и велосипед.

Лишь каждый шестой родитель готов купить товар или оплатить услугу из этого списка по первой просьбе ребенка. Подавляющее большинство же (84%) к этому не готовы — преимущественно по той причине, что спонтанная покупка такого рода окажет слишком высокую нагрузку на семейный бюджет. Прежде всего речь идет о путешествиях (69% не готовы купить путевку «здесь и сейчас»), об игровых ноутбуках (63%), игровых консолях (57%), смартфонах (41%) и электросамокатах (37%).

Вторая причина, по которой родители критически подходят к разговору о покупке существенной части указанных товаров, — возможное негативное влияние на психологическое состояние ребенка. Самые большие страхи родителей связаны с перспективой использования ребенком игрового ноутбука (62% респондентов опасаются, что ребенок будет сидеть за ним слишком долго и часто, и это собьет его режим), игровой консоли и смартфона (по той же причине — 57% опрошенных), а также электросамоката (по мнению 49% опрошенных, кататься на них может быть опасно).

Больше половины респондентов (53%) периодически сталкиваются с ситуацией, когда ребенок нарушает договоренности по использованию гаджетов и компьютера. В частности, 33% опрошенных сталкиваются с этим «время от времени», и 20% — «постоянно». 38% родителей ответили, что их дети «редко» или «очень редко» нарушают договоренности, а каждый 11-й мама или папа — почти никогда.

Результаты опроса показывают, что проблема нарушения договоренностей о пользовании гаджетами зачастую коррелирует с возрастом ребенка: чем он младше, тем послушнее выполняет правила, установленные родителями. Именно мамы и папы детей в возрасте 6-7 лет, 8-10 лет и 10-12 лет указывали на то, что сталкиваются с этой проблемой «редко» или «не сталкиваются вовсе», в отличие от родителей подростков в возрасте 12-14 лет, 14-16 лет и 16-18 лет.

Чаще всего взрослые готовы рассмотреть вопрос о том, чтобы пойти на уступки и купить ребенку желаемый товар / услугу в случае, если он в течение определенного периода времени будет получать хорошие оценки в школе (47%), помогать дома с уборкой (44%) или готовкой (37%), вложит в покупку свои карманные деньги (32%), прочитает определенное количество книг по программе (31%), будет присматривать за младшими или помогать им делать домашние задания (28%), начнет подрабатывать и купит желаемый товар или услугу на деньги, заработанные в том числе им самим (23%).

«В последнее время в России наблюдается тренд на обучение финансовой грамотности с самого раннего возраста. Родители объясняют детям понятие денег, как они появляются в семье, как эффективно управлять ими, почему некоторые товары стоят дорого и почему их нельзя приобрести по первому желанию. В результате дети получают навыки финансового планирования и могут совершать крупные покупки, не обременяя семейный бюджет. И банки, и финансовые компании, и государство понимают, что обучение финансовой грамотности с детства — залог осознанного финансового поведения и потребления в будущем, — говорит Наталья Белова, директор блока маркет-менеджмент, член правления СК «Росгосстрах Жизнь». — В то же время, как показывают наши предыдущие опросы, родители стараются не экономить на нуждах своих детей. Большинство родителей испытывает беспокойство за их будущее. Часть родителей почти с рождения готовы копить деньги на высшее образование или квартиру ребенку. В линейке страховых продуктов СК «Росгосстрах Жизнь» есть программы накопительного страхования жизни, позволяющие эффективно и гарантированно спланировать будущее для своего ребенка. Например, продукт «Детский капитал» позволяет родителям комфортно и необременительно для семейного бюджета сформировать накопления на оплату учебы в престижном вузе или на совершение крупных покупок, таких как квартира или автомобиль. Включенная в программу защита гарантирует формирование капитала вне зависимости от возможных неблагоприятных событий в жизни».