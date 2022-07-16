20-летний иркутянин лег на гранату и спас товарищей ценой своей жизни на Украине

Уроженец города Иркутска, 20-летний разведчик Эдуард Дьяконов во время спецоперации на Украине совершил героический поступок – он ценой своей жизни спас товарищей, закрыв своим телом гранату, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«В Мариуполе его отряд попал под обстрел. В бою, уже будучи раненым, увидел рядом с товарищами гранату. Не раздумывая, он бросился сверху и накрыл ее собой. Спас ребят ценой своей жизни. Две недели Эдуард Дьяконов не дожил до своего двадцатиоднолетия. После, один из бойцов назовет парня своим братом», – рассказал Игорь Кобзев.

Эдуарду Дьяконову присвоено звание «Герой России» посмертно.