Новости

20-летний иркутянин лег на гранату и спас товарищей ценой своей жизни на Украине

Уроженец города Иркутска, 20-летний разведчик Эдуард Дьяконов во время спецоперации на Украине совершил героический поступок – он ценой своей жизни спас товарищей, закрыв своим телом гранату, рассказал глава региона Игорь Кобзев.

«В Мариуполе его отряд попал под обстрел. В бою, уже будучи раненым, увидел рядом с товарищами гранату. Не раздумывая, он бросился сверху и накрыл ее собой. Спас ребят ценой своей жизни. Две недели Эдуард Дьяконов не дожил до своего двадцатиоднолетия. После, один из бойцов назовет парня своим братом», – рассказал Игорь Кобзев.

Эдуарду Дьяконову присвоено звание «Герой России» посмертно.

Читайте также:

Уроженец Нижнеилимского района Александр Казанков погиб во время спецоперации на Украине
15 июля 2022
Уроженец Тулунского района Андрей Ковалевский погиб во время спецоперации на Украине
14 июля 2022

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Спецоперация на Украине, Россия, НАТО, последние новости":
Все материалы сюжета (215)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании