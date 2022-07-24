Депутат Думы Братска добровольцем отправился на Украину защищать жителей Донбасса

Депутат Думы города Братска Иркутской области Денис Шепель отправился добровольцем на Украину защищать жителей Донбасса во время спецоперации, сообщила 24 июля председатель братской Думы Лариса Павлова.
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«Депутат Думы седьмого созыва. Денис Иванович Шепель ушел добровольцем защищать жителей Донбасса. Для его родных, друзей и коллег это стало потрясением, но Денис Иванович сделал свой выбор. Мы желаем ему удачи и скорейшего возвращения домой», – сказала она.
Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля после обращения руководителей республик Донбасса к российским властям.