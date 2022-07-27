«Открытие Инвестиции» за первое полугодие 2022 года увеличили клиентскую базу несмотря на кризис

Несмотря на сложную ситуацию на российском фондовом рынке, «Открытие Инвестиции» за первое полугодие 2022 года нарастили клиентскую базу на 7,6%. При этом количество ненулевых счетов с начала года выросло на четверть. Таким образом, «Открытие Инвестиции» удалось не только сохранить клиентскую базу в сложившейся ситуации, но и качественно увеличить ее. Управляющая компания «Открытие» запустила сразу два новых продукта — уникальный фонд с регулярными выплатами дохода на банковский счет клиента, а также стратегию доверительного управления со 100% защитой капитала и возможностью участия в росте российского рынка.

Результаты первого полугодия были достигнуты в том числе за счет оперативного реагирования на события, произошедшие на рынке с февраля по апрель. Волатильность и вводимые ограничения в отношении финансовой системы РФ увеличили количество обращений по всем каналам связи «Открытие Инвестиции» — в чатах, телефонной линии, почте и др. Нагрузка только на контакт-центр увеличилась в несколько десятков раз. В начале мая компания открыла еще один контакт-центр в Саратове — третий после Москвы и Ульяновска. Обслуживание клиентов ведется в бесперебойном режиме. Дополнительно внедрена система call back, которая позволяет клиентам заказать обратный звонок оператора«.

Также в период с февраля по апрель главной задачей стала защита клиентских активов от санкционных рисков. Для этого иностранные активы более 60 тысяч клиентов были переведены в депозитарий брокера-партнера — «Инвестиционную палату». Всем клиентам была бесплатно предоставлена торговая платформа Quick и ее мобильная версия. Сейчас им доступна продажа иностранных ценных бумаг на Московской бирже. В регулирующие организации США (OFAC, SEC) было направлено письмо по клиентам с иностранными ценными бумагами в Credit Swiss на предмет раскрытия бенефициара и разблокировки активов.

Для удобства клиентов была реализована возможность торговли еврооблигациями через Телеграм-бота — уникальный для российского рынка сервис. Первым брокером, подключенным к сервису, стала «Инвестиционная палата». Сделки совершаются на фондовом рынке Московской биржи в режиме внебиржевых сделок.

Кроме того, в первом полугодии «Открытие Инвестиции» интегрировали свои структуры с системами ФНС для регулярной передачи клиентских данных в налоговую. Это позволило упростить и одновременно ускорить процедуру получения вычета с суммы взноса на ИИС, а также проверку права на вычет и возврат налога.

Юрий Маслов, генеральный директор «Открытие Инвестиции»:

«Многие инструменты на сегодняшний день стали недоступны розничным инвесторам, особенно тем, кто не получил статус квалифицированного инвестора. Поэтому фокус „Открытие Инвестиции“, помимо защиты интересов инвесторов и обеспечения сохранности клиентских активов, сместился на создание новых инструментов. Это не только развитие торговли альтернативными валютами, такими как юань, но и создание разнообразных структурных продуктов с защитой капитала на основе российских финансовых инструментов. Также мы реализовали такую услугу, как внешнее консультирование, когда человек может прийти к нам за экспертизой, имея брокерский счет в любой другой компании».

Управляющая компания «Открытие» в первом полугодии 2022 года смогла не только сохранить, но и увеличить активы под управлением — во многом благодаря созданию сразу нескольких новых инвестиционных продуктов.

Самым ярким событием полугодия стал запуск открытого паевого фонда с регулярными выплатами на банковский счет клиента — «Открытие — Сбалансированный Рантье». Клиенты УК «Открытие», одними из первых в стране, смогут получать доход без необходимости продавать паи. Востребованность данного типа продукта доказывает активно растущий объем фонда, который уже превысил 747 млн рублей.

Еще одним новым продуктом компании стала стратегия доверительного управления со 100% защитой капитала — «Защитная — Акции». (1). Стратегия позволяет неквалифицированным инвесторам зарабатывать за счет роста стоимости акций крупнейших российских компаний при условии гарантированной защиты капитала. Объем привлечений в стратегию уже превысил 1,4 млрд рублей, что говорит о ее соответствии текущим рыночным потребностям и высокой заинтересованности со стороны инвесторов.

Помимо запуска новых продуктов УК «Открытие» в течение всего полугодия работала над повышением эффективности действующих фондов.

БПИФ «Открытие — Облигации РФ» (OPNB) был переориентирован с корпоративных облигаций на более надежные государственные бумаги, в кредитном качестве и ликвидности которых сомневаться не приходится.

Совокупная комиссия биржевого фонда облигаций была снижена почти в два раза, с 1.31% до 0,79% годовых, что позволит улучшить итоговый экономический результат фонда и сделать его еще более конкурентоспособным.

Совокупная комиссия БПИФ «Открытие — Акции РФ» (OPNR) также снизилась с 1,41% до 0,99% годовых.

Наконец, стоит отметить совместную акцию УК «Открытие» с крупнейшим книжным сервисом ЛитРес. До конца июля при покупке паев любых открытых паевых фондов компании клиенты могут получить промокод на бесплатную книгу на сайте ЛитРес из специальной подборки, подготовленной экспертами «Открытие Инвестиции».

Вадим Ярош, генеральный директор УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

«В первом полугодии 2022 года, помимо плановых задач, мы оперативно реагировали на возникавшие вызовы, а также изучали возможности, актуальные в „новой реальности“. В результате, несмотря на беспрецедентную экономическую ситуацию, нам удалось создать продукты, во многом уникальные для российского рынка. Уже за короткий срок они показали хорошие результаты привлечения, а это значит, что мы абсолютно правильно считали настроения и запросы наших клиентов.

Мы благодарны регулятору за своевременное внесение необходимых изменений в законодательство и, конечно, нашим клиентам за то, что они продолжают выбирать нас для управления своими средствами. Думаю, что в момент неопределенности на рынке важно подходить к управлению портфелем хладнокровно, без лишних эмоций, поэтому сейчас работа профессиональных управляющих востребована как никогда.

Останавливаться на достигнутом мы не планируем — впереди формирование новых фондов, запуск партнерских программ и акций, а также дальнейшая работа по созданию сервисов для еще более комфортного инвестирования».

«Открытие Инвестиции» — бренд, объединяющий продукты «Открытие Брокер» и УК «Открытие» на единой онлайн-витрине. Главная задача бренда — предлагать клиентам максимально широкий спектр инвестиционных решений. Синергия компетенций, ресурсов, инфраструктуры и разработок компаний в рамках единого пространства позволяет обеспечить широкий спектр финансовых предложений для всех категорий инвесторов. «Открытие Инвестиции» (на рынке с 1995 года), на протяжении многих лет входит в число ведущих операторов торгов Московской биржи: объём операций на фондовом рынке за 2021 г. превысил 13,7 трлн рублей, а число обслуживаемых клиентов — 417 тыс. Компания имеет максимальный рейтинг надёжности на уровне «ААА.ru.iv», ежегодно подтверждая его с 2010 года.

Справка об УК «Открытие»

ООО УК «ОТКРЫТИЕ» создана в 2000 году и предлагает широкий спектр инвестиционных услуг. Ключевые направления деятельности: управление активами паевых инвестиционных фондов, индивидуальные инвестиционные счета, оказание услуг доверительного управления, инвестирование средств НПФ, страховых компаний, эндаумент-фондов. Индивидуальный рейтинг надежности Рейтингового агентства «Эксперт РА» — «А++» (наивысший уровень надежности и качества услуг).

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

1) Защита инвестированного Клиентом капитала обеспечивается по истечении Срока действия Стратегии управления, при условии исполнения обязательств эмитентами облигаций, а также обязательств контрагента по сделкам, совершенным Доверительным управляющим в рамках Договора доверительного управления, осуществления полных расчетов контрагентов с Доверительным управляющим. При этом сумма инвестированного Клиентом капитала, а также полученный финансовый результат по окончании Срока действия Стратегии управления будут уменьшены на расходы и вознаграждения, предусмотренные Договором, а также на налог на доходы физических лиц.

Информация предоставляется в рамках предложения финансового инструмента Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. Ознакомиться с информацией в отношении ООО УК «ОТКРЫТИЕ» можно на официальном сайте компании в сети Интернет по адресу: https://www.open-am.ru/ru/about/info-list/. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Сбалансированный рантье» зарегистрированы Банком России 23.05.2022 № 4962. Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции» зарегистрированы ФКЦБ России 17.12.2003 № 0164-70287842. Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Облигации РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 № 4525. Правила доверительного управления БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие — Акции РФ» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 № 4523. В случае подачи Уведомления о распределении активов, содержащего информацию о выводе всех Активов (далее — Уведомление на вывод) по Стратегии управления «Защитная Акции», если на дату направления Учредителем управления Доверительному управляющему этого уведомления Активы Учредителя управления включают срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры (контракты), активы, входящие в защитную часть, будут реализованы по рыночной цене, а реализация срочного контракта осуществляется в соответствии со спецификацией, размещенной на сайте брокера АО «Открытие Брокер». Вывод Активов до истечения срока действия стратегии управления может привести к существенным финансовым потерям.

Для стратегии управления «Защитная Акции» при первоначальном вводе, в том числе в договор ИИС, действует «период охлаждения» (14 календарных дней), в течение которого доверительным управляющим не удерживается вознаграждение доверительного управляющего, а также не совершаются сделки по приобретению финансовых инструментов в интересах клиента. Оформление Уведомления на вывод в «период охлаждения» предоставляет возможность обеспечить Учредителю управления возврат Активов в сумме первоначального ввода. При дополнительном вводе в договор ИИС «период охлаждения» отсутствует. Одновременно можно иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к невозможности получения инвестиционного налогового вычета ни по одному из них. ИИС открывается на неограниченный период времени, минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму ранее полученного вычета «на взнос», а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Налоговый вычет «на взнос» предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей (сумма возвращаемого налога максимум 52 000 руб. в год), при условии наличия налоговой базы, облагаемой по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК РФ и уплаченного НДФЛ, при этом сумма возвращенного налога не может превышать сумму уплаченного в год применения вычета НДФЛ.

Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не гарантирует достижения ожидаемой доходности. В рамках стратегии управления «Защитная Акции» в состав инвестиционной части портфеля приобретаются срочные договоры (контракты), базовым активом которых являются фондовые индексы, ценные бумаги, валютные пары или другие срочные договоры условия которых определены в спецификации, размещенной на сайте брокера АО «Открытие Брокер, по адресу https://open-broker.ru/documents/dokumenty, спецификация внебиржевого опционного контракта для структурного продукта «С защитой капитала». ООО УК «ОТКРЫТИЕ» информирует о возможном наличии и об общем характере и (или) источниках конфликта интересов. Конфликт интересов возникает в случае:

1. совершения сделок с ценными бумагами и финансовыми инструментами, выпущенными участниками или иными аффилированными лицами (участниками группы лиц) Доверительного управляющего (далее — участник группы);

2. участник группы представляет интересы одновременно нескольких лиц при оказании им услуг;

3. участник группы, действуя в интересах третьих лиц или интересах другого участника группы, осуществляет поддержание спроса, предложения на ценных бумаги или иные финансовые инструменты. При урегулировании возникающих конфликтов интересов Доверительный управляющий руководствуется интересами Клиентов.

До заключения договора доверительного управления ознакомиться с условиями управления активами, в том числе об услугах по индивидуальному доверительному управлению декларациями о рисках, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и получить иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации можно по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: 8 (800) 500-78-25 (звонок по России бесплатный), на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/).

Размещенная информация носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО УК «ОТКРЫТИЕ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.Риски, связанные с финансовым инструментом, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».