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Альфа-Банк перешел на продвинутую технологию оценки рисков кредитных карт

Альфа-Банк первым в России начнет использовать оценку рисков по кредитным картам на основе внутренних математических и статистических моделей. Их точность подтверждает разрешение ЦБ РФ, которое вступит в силу 31 июля 2022 года.

Теперь 98% выдаваемых кредитов в розничном, крупном и среднем корпоративном бизнесе Альфа-Банка будут оцениваться с учетом внутренних рейтингов заемщиков, в основе которых используются статистические модели.

Подход на основе внутренних рейтингов (ПВР) — продвинутый способ управления рисками, который применяют крупнейшие мировые банки. Он позволяет заемщикам рассчитывать на более быстрое одобрение и выгодные условия – например, ниже ставку или большую сумму.

Применение такого подхода в кредитных решениях для физлиц: важный технологичный этап усовершенствования процесса управления рисками. В ближайшей перспективе Альфа-Банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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