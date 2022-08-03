Доля частных инвесторов на Мосбирже достигла в июле нового рекорда – 77%

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями на Московской бирже в июне выросла с 74% до 77%. Это рекордное значение за все время наблюдения. Доля в объеме торгов облигациями составила 25,7%, на срочном рынке – 72,7%.

В июле сделки на фондовом рынке совершали более 1,9 млн клиентов Мосбиржи, самыми популярными ценными бумагами среди частных инвесторов были акции «Газпрома», Сбербанка и «Норникеля».

Кроме того, площадка также отчиталась о том, что по итогам июля на Мосбирже были открыты 5,6 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), совокупный оборот по ним с начала года составил 1,1 трлн руб. 88,5% от оборота пришлись на сделки с акциями, 3,8% – с облигациями, а 7,7% – с биржевыми фондами.

Чаще всего ИИС открывали клиенты из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, уточняется в сообщении Мосбиржи.