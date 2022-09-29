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В России возобновился рост потребительских цен

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В России с 20 по 26 сентября потребительские цены увеличились на 0,08% после снижения на 0,03% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Таким образом, после одиннадцать недель дефляции впервые с начала июля зафиксирована инфляция.

В целом, с начала года к 26 сентября потребительские цены выросли на 10,32%.

16 сентября Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 7,5%. На итоговой пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что цикл смягчения ключевой ставки подходит к концу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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