Турция может создать отдельную кредитную организацию для платежной системы «Мир»

Турция в качестве альтернативы может предложить создание нового банка для работы с картами российской платежной системы «Мир». Об этом «Известиям» заявил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин.

Он уточнил, что прорабатываются также варианты с закрытым клирингом и блокчейном. Решение об альтернативном механизме будет представлено «в ближайшие дни», заявил глава совета. Накануне СМИ сообщили, что все банки Турции перестали принимать карты «Мир».

В посольстве РФ в Анкаре «Известиям» подтвердили, что пользователи российского «пластика» действительно столкнулись с проблемами в Турции и от них поступают многочисленные жалобы. Поэтому диппредставительство советует гражданам РФ брать в поездку наличные. Там также подтвердили: Москва и Анкара уже работают над поиском альтернатив.