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Губернатор Кобзев лично проверил, в каких условиях живут мобилизованные из Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что прибыл в воинскую часть города Юрга Кемеровской области, чтобы лично встретиться с мобилизованными из Приангарья и посмотреть, в каких условиях их разместили.

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Часть людей живет в солдатских общежитиях, часть – в палаточном городке.  Постепенно мобилизованным выдают форму.  В течение месяца они будут проходить боевое слаживание.

 «Конечно, для парней всё это стресс. Объяснил, что несколько дней, пока будут решаться бытовые и организационные вопросы, нужно отнестись с пониманием к этим рабочим моментам. Все это временно.<….> В палаточном лагере организованы нормальные условия. Спят не на полу, а на железных двухъярусных кроватях. В палатках тепло. Организовано горячее питание. Попробовал, чем кормят ребят. Хорошо приготовлено», – рассказал губернатор.

Губернатор пообещал навещать людей в казармах еженедельно. В настоящее время он отправился в Новосибирск, чтобы и там встретиться с мобилизованными из Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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