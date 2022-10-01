Губернатор Кобзев лично проверил, в каких условиях живут мобилизованные из Иркутской области

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что прибыл в воинскую часть города Юрга Кемеровской области, чтобы лично встретиться с мобилизованными из Приангарья и посмотреть, в каких условиях их разместили.

Часть людей живет в солдатских общежитиях, часть – в палаточном городке. Постепенно мобилизованным выдают форму. В течение месяца они будут проходить боевое слаживание.

«Конечно, для парней всё это стресс. Объяснил, что несколько дней, пока будут решаться бытовые и организационные вопросы, нужно отнестись с пониманием к этим рабочим моментам. Все это временно.<….> В палаточном лагере организованы нормальные условия. Спят не на полу, а на железных двухъярусных кроватях. В палатках тепло. Организовано горячее питание. Попробовал, чем кормят ребят. Хорошо приготовлено», – рассказал губернатор.

Губернатор пообещал навещать людей в казармах еженедельно. В настоящее время он отправился в Новосибирск, чтобы и там встретиться с мобилизованными из Иркутской области.