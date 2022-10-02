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Готовится законопроект, который позволит лишить отсрочки от частичной мобилизации депутатов

Депутат Госдумы Виталий Милонов сообщил, что в настоящее время готовится законопроект, который позволит лишать депутатов отсрочки от частичной мобилизации, если они желают участвовать в спецоперации на Украине, пишет РИА Новости.

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«Федеральный закон говорит о том, что депутаты не подлежат мобилизации. И все наши добровольцы все делают добровольно, при том что обязаны посещать заседания. И если будет принято решение, то надо было бы, чтобы все наши добровольцы не выглядели нарушителями регламента. И все добровольцы могли самомобилизоваться», – сказал собеседник агентства

Он пояснил, что депутаты, готовые отправиться в зону боевых действий, сталкиваются с тем, что не могут оформить свое отсутствие в Думе, так как подобные командировки не предусмотрены по закону. А из-за пропусков заседаний к депутатам могут применяться санкции.

Он добавил, что парламентарии за службу на Донбассе денег не получают и делают это добровольно, отправляясь в зону спецоперации за собственные средства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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