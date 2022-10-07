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Лукашенко запретил повышение цен в Белоруссии с 6 октября

В стране создадут специальную рабочую группу по мониторингу цен, сообщило агентство Sputnik Беларусь.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил ввести запрет на повышение цен в стране, об этом он заявил во время совещания с правительством в четверг.

«С 6 числа запрещается всякий рост цен. Не с завтрашнего дня, а с сегодняшнего. Чтобы за сутки не накрутили цены. Поэтому с сегодняшнего дня рост цен запрещается. И не дай бог кто-то по бухгалтерии проведет задним числом что-то, какие-то расчеты, перерасчеты», – цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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