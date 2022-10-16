Почти 600 млн рублей потратят на строительство новой больницы в Тангуе – ее построят вместо аварийной

Строительство новой Тангуйской участковой больницы под городом Братском Иркутской области обойдется почти в 600 млн рублей – новый объект построят взамен аварийному, сообщил в Telegram-канале глава региона Игорь Кобзев.

«Здание возводят в рамках регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения". Из федерального бюджета на эти цели выделено 568,7 млн рублей, из областного – 31,3 млн. Старые стационар и поликлиника признаны аварийными, их демонтировали», – рассказал Кобзев.

По условиям контракта с подрядчиком больница должна быть построена до 15 ноября 2023 года. Сейчас на объекте завершены подготовительные и земляные работы, строители утепляют монолитные плиты и балки на первом блоке.

В составе Тангуйской больницы запланирована поликлиника на 100 посещений в смену, при ней будет работать круглосуточный стационар, вспомогательные помещения и пост скорой медицинской помощи.

Пользоваться услугами медучреждения смогут жители самого села Тангуй, где будет размещена больница, а также Александровки, Худобока, Добчура, Зарби, Бада, Илира, Прибрежного, Карая, Чистяково, Лугового и иных населенных пунктов. Всего сюда будут обращаться около 8 тысяч человек, в том числе около 3,5 тысячи детей.

«Сейчас необходимо проработать вопрос по замене иностранного оборудования на отечественное и нарастить темпы строительства. Важно, чтобы больница была сдана в эксплуатацию в срок», – поручил губернатор.