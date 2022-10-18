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Рост цен возобновился после трехмесячного перерыва

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Инфляция в России вновь начала ускоряться, сообщают «Известия».

После нескольких месяцев снижения индекс потребительских цен составил в сентябре +0,05%, а после сглаживания сезонных факторов — 0,28%. Хотя в годовом исчислении инфляция замедлилась до 13,68%, подъем цен в моменте выглядит тревожным знаком. Приостановка инфляции летом развязала руки Банку России для смягчения денежно-кредитной политики, что дало важнейшую в нынешних сложных условиях возможность поддерживать экономический рост.

Цифры, которые приводит ЦБ, показывают: сильнее всего подорожали непродовольственные товары (16,78% в годовом исчислении без учета нефтепродуктов). Базовая инфляция, которая считается без учета топлива, продуктов питания и прочих волатильных товаров, год к году превысила 17%. Всё это ниже, чем в июле и августе, тем не менее, если бы летний тренд сохранился, замедление к прошлому сентябрю было бы еще более ощутимым.

До этого именно непродовольственные товары корректировались в цене на протяжении нескольких месяцев. Связано это было в первую очередь с двумя факторами: восстановлением импорта и высоким курсом рубля. Сейчас их действие постепенно сходит на нет. Одновременно завершение сбора урожая начинает давить уже и на продовольственные цены.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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