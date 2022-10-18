Годовая инфляция в Иркутской области в сентябре замедлилась до 16,23%

Годовой темп прироста цен в регионе остался выше, чем по Сибирскому федеральному округу (14,26%) и по России в целом (13,68%), сообщают в пресс-службе Банка России.

Замедлению годовой инфляции способствовали расширение предложения на отдельных товарных рынках, сокращение затрат производителей и снижение потребительского спроса на ряд непродовольственных товаров.

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в сентябре снизился до 17,35% после 18,15% месяцем ранее.

Рост объемов производства в региональных птицеводческих хозяйствах и в целом по стране обусловил расширение предложения куриного мяса, что замедлило годовой рост цен на него. Производители сибирских и западных регионов страны нарастили выпуск молочной продукции, что повлияло на увеличение поставок на прилавки Приангарья сливок, кисломолочных продуктов и сливочного масла. В результате замедлился годовой рост цен на эти продукты. Кроме того, на уменьшение годовых темпов прироста цен на мясо птицы и молоко повлияло сокращение затрат животноводов в условиях снижения цен на зерно и другие виды кормов (в том числе за счет увеличения производства комбикормов).

Продолжилось насыщение иркутского рынка импортными фруктами в связи с отменой запрета их ввоза из ряда стран и обнулением таможенных пошлин. Это привело к замедлению годового роста цен на яблоки и груши, удешевлению апельсинов, а также усилило снижение цен на лимоны. Выросли поставки томатов за счет продукции сибирских тепличных комплексов. Они увеличили сбор урожая благодаря наращиванию производственных мощностей. Как следствие, усилилось снижение цен на эти овощи.

За счет увеличения посевных площадей и более благоприятных погодных условий в этом году урожай картофеля в Приангарье значительно превысил прошлогодний. В результате усилилось снижение цен в годовом выражении на этот овощ.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в сентябре снизился до 18,32% после 19,14% в августе.

Предложение на отдельных рынках непродовольственных товаров расширилось, в том числе за счет постепенного налаживания механизма параллельного импорта. На автомобильном рынке региона выросло предложение подержанных автомобилей из Японии. В то же время потребительская активность жителей Приангарья в условиях неопределенности снижалась. Это привело к замедлению годового роста цен на товары длительного пользования — легковые автомобили, телевизоры, смартфоны, большинство видов бытовой техники, а также на одежду и обувь. Дополнительное влияние на уменьшение годовых темпов прироста цен на эти товары продолжало оказывать произошедшее во втором квартале укрепление рубля.

Снизились затраты производителей мебели, чему способствовало расширение предложения на внутрироссийском рынке древесины в связи с экспортными ограничениями. Наряду с низким потребительским спросом это способствовало замедлению годового роста цен на мебель.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в сентябре повысился до 10,21% после 9,87% в августе.

Рост затрат мобильных операторов на обслуживание и модернизацию сетей из-за сложностей с поставками импортного оборудования и комплектующих привел к увеличению годового темпа прироста цен за пакет услуг сотовой связи.

Увеличение спроса у жителей региона на путевки в Турцию и Египет на фоне ограниченного количества доступных направлений зарубежного отдыха ускорило годовой рост цен на услуги в сфере зарубежного туризма в целом.