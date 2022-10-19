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Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Решение принято в соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской Федерации и статьями 3 и 4 Федерального конституционного закона «О военном положении». Документ опубликован на сайте правительства.

«Учитывая, что против территориальной целостности Российской Федерации применяется вооруженная сила, в соответствии с частью 2 статьи 87 Конституции Российской Федерации и статьями 3 и 4 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении», – говорится в указе.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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