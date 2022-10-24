«Это настоящий прорыв». Теперь до Ольхона можно доехать на электромобиле

После открытия новых электрозаправок на пути к Байкалу федеральные журналисты решили проверить не на словах, а на деле, можно ли добраться до Ольхона на электрокарах. Всё прошло успешно, и они встретили один из самых запоминающихся закатов в своей жизни.

Журналисты федеральных изданий автомобильной тематики приехали в Иркутскую область были приглашены российским холдингом En+ Group на торжественное открытие новых электрозаправочных станций на Качугском тракте. Это направление для электрозаправок было выбрано не случайно, оно является одним из самых популярных для желающих отдохнуть на Байкале путешественников. Если раньше электрокар не смог бы доехать от Иркутска до Ольхона, то сейчас машину можно зарядить в поселке Усть-Ордынский, а также в селах Баяндай и Еланцы.

Московские гости решили проверить это и после зарядки в Еланцах отправились в сторону Ольхона колонной из нескольких электрокаров. Кстати, там они пообщались с активистами автоцентра «Чистая энергия» под руководством Евгения Горбачёва. Оказалось, что владение электромобилем в Иркутской области обходится примерно в 2,5 раза дешевле обычной машины. Из дополнительных плюсов – это еще и забота об экологии. Развитие сети зарядных станций En+ Group будет способствовать увеличению количества «зеленого» вида транспорта на дорогах региона. Все это отвечает принципам бережного отношения к окружающей среде, что заложено в ESG-стратегии компании, которую сформулировал еще основатель холдинга Олег Дерипаска.

По словам главного редактора портала «За рулем» Максима Кадакова, установку нужного числа ЭЗС по пути на Байкал можно считать технологическим и культурным прорывом:

– В то время, когда у нас все еще много скептиков в деле развития электротранспорта, именно такие проекты можно считать прорывными. Если развитие зарядных станций в регионе пойдет такими же темпами, Иркутская область станет одним из лидеров электромобилизации нашей страны, – считает эксперт.

В итоге машины без проблем добрались до паромной переправы. Самый большой остров Байкала встретил путешественников красивейшим закатом. По словам журналистов, несмотря на сильный ветер, это был один из самых запоминающихся заходов солнца в их жизни. После групповых фотографий на фоне огненно-оранжевого неба колонна отправилась обратно в Иркутск.