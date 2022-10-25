Как инвестировать в вино?

Виноделие в России переживает сейчас настоящий подъем – с каждым годом открывается все больше виноделен, на винной карте России появляются новые винодельческие регионы, россияне стали лучше разбираться в вине отечественных производителей и интересоваться виноделием как отдельным сегментом экономики. Эксперты Россельхозбанка изучили инвестиционный потенциал российской винодельческой отрасли и пришли к выводу, что в перспективе 5 лет отечественные инвесторы смогут получить хороший доход от денежных вложений в вино.

Инвестиции в вино за рубежом пользуются популярностью, как и классические объекты инвестирования: акции, облигации, фонды и др., и являются достойной альтернативой для долгосрочных капиталовложений – они, как правило, не подвержены влиянию геополитических событий. Инвестировать в вино можно разными способами – от покупки бутылки вина престижного производителя с долгосрочным потенциалом до винных фьючерсов и, конечно же, покупки собственных виноградников. Мировые винные инвесторы вкладывают в вино посредством как индивидуальных винных брокеров, обладающих признанной экспертизой в данной сфере, так и через специализированные фонды. Винные негоцианты могут отслеживать динамику индексов цен на британской винной бирже London International Vintners Exchange (Liv-ex). Кроме того, сравнительно недавно инвесторам стали доступны онлайн-инвестиции в вино через специальное предложение Vindome. Эксперты Россельхозбанка изучили существующие на российском рынке инструменты винных инвестиций и пришли к выводу, что большая часть из популярных за рубежом инструментов может быть применима и развита в России в перспективе 5 лет.

Так, уже сейчас обсуждаются вопросы российских винных фьючерсов – денежные вложения в вино в первый год после сбора урожая с перспективой повышения цены актива по прошествии 2-5 лет. Все чаще стали проводится специализированные винные аукционы, где виноделы представляют самые лучшие образцы своих лимитированных и резервных коллекций, а инвесторы могут составить диверсифицированный портфель инвестиционного вина, тем самым снизив риски. Но пока наиболее распространённым и доступным способом вложений в вино являются инвестиции в бутылку, то есть покупку редких коллекционных вин с большим потенциалом хранения, зачастую с высокой оценкой значимых винных экспертов.

Что касается фондового рынка, то тут присутствуют только две российские компании – производители вина - Белуга Групп и Абрау Дюрсо. Акции ПАО «Белуга Групп» (BELU) представлены на бирже с 2007 года (до 2017 ПАО «Синергия») и до начала 2021 года пользовались небольшой популярностью у инвесторов. Ситуация изменилась в июне 2021 года, когда группа привлекла в ходе SPO 5,6 млрд. руб., а доля акций в свободном обращении превысила 20%. После включения акций в индекс широкого рынка Мосбиржи и повышения уровня открытости компании, акции стали пользоваться большей популярностью. С момента SPO акции компании не выросли, хотя и демонстрировали достаточно сильные колебания в широком диапазоне 2230-4000.

«На наш взгляд, 2021-2022 – не самые лучший период для оценки динамики акций, поскольку эта динамика в значительной степени была обусловлена общерыночными настроениями. Более того, мы считаем, что котировки акций компании не отражают очень сильных результатов деятельности по итогам 1-го полугодия 2022 года. Рост выручки составил 36,7%, валовой прибыли 54,56%, а показатель EBITDA вырос на 94,6%, - отмечает Александр Фетисов, начальник аналитического отдела департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка. - В настоящее время акции «Белуги» торгуются по мультипликатору EV/EBITDA на уровне 4,9 по сравнению с средними историческими значениями 5,7, что предполагает потенциал роста около 25%».

Компания планирует сфокусировать свое внимание на внутреннем российском рынке с целью удержания лидирующих позиций. За первое полугодие компания отметила рост продаж как собственных, так и партнерских брендов. Среди собственных - вина Golubitskoe Estate и Tête de Cheval, а также водки Beluga, «Белая Сова», Orthodox, PARKA и «Архангельская», коньяк «Сокровище Тифлиса», виски Fox & Dogs, биттер Beluga Hunting, джин Green Baboon, ром Devil’s Island. Безусловным драйвером роста стало дальнейшее развитие розничной сети компании «ВинЛаб» – количество торговых точек превысило 1200, а объем продаж увеличился на 54,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Другой представитель сектора – ПАО «Абрау Дюрсо» (ABRD). Компания – крупнейший и один из старейших производителей игристых вин в России. Однако акции можно отнести к третьему эшелону – ликвидность и объемы торгов достаточно скромные. По итогам 1-го полугодия рост выручки составил 10%, зато валовая рентабельность выросла до 31% - рост акцизов был нивелирован фактически снижением себестоимости продаж – основные статьи, за счет которых произошел рост рентабельности – снижение расходов на виноматериалы, а также снижение расходов на персонал. Тем не менее, компании не удалось показать прибыль. Чистый убыток, хоть и уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но составил 130 млн рублей. Основная причина – рост финансовых расходов, а именно расходов на обслуживание долга.

«Отдельно стоит отметить инвестиционный потенциал винных ритейлеров, например, сети «Красное & Белое», - добавляет Александр Фетисов. - По данным владельца сетей магазинов «Красное&Белое» и «Бристоль», Mercury Retail Group, оборот данных алкоритейлеров в 2022 году может превысить 1 трлн рублей. По итогам 1 полугодия 2022 года выручка компании выросла на 26,5% - до 328,7 млрд. руб., а EBITDA – на 52,8% - до 35,9 млрд. руб., соответственно, рентабельность по EBITDA выросла до 10,9% c 9,1%». Однако, на сегодняшний день акции винных ритейлеров не представлены на публичном рынке.

Количество инвесторов в отечественное вино в России растёт с каждым годом. Но на текущий момент торговать инвестиционным вином могут только компании с лицензией, частным лицам перепродажа алкоголя недоступна. Корректировки в законодательстве и учёт перепродажи вина частными лицами в системе контроля оборота алкоголя ЕГАИС могут поспособствовать увеличению инвестиционного потенциала отрасли.