Братские девятиклассники «примерили» профессии крановщика и сварщика

День отрытых дверей, первое крупное мероприятие в рамках программы «Профессионалитет», прошел в Братске. Ученики девятых классов побывали на БрАЗе, а также посетили Братский индустриально-металлургический техникум.

Фото пресс-службы ПАО «РУСАЛ Братск»

Соглашение о партнерстве в рамках федеральной программы «Профессионалитет» между региональным министерством образования, Братским индустриально-металлургическим техникумом и РУСАЛом подписано в августе. Более 100 миллионов рублей будет направлено на организацию на базе техникума учебно-производственного кластера, где к следующей осени должны отремонтировать и оснастить современным оборудованием аудитории и мастерские.

В ходе экскурсии на БрАЗ потенциальные студенты, нынешние девятиклассники, пообщались с руководителем предприятия и побывали на ключевых производственных участках.

Фото пресс-службы ПАО «РУСАЛ Братск»

- Мы рассказали, что такое РУСАЛ. Это глобальная компания, работающая на всех континентах, у которой есть не только программа развития производственных мощностей, но и программа развития территорий присутствия, - прокомментировал управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. - Очень важная тема - это подготовка кадров. Кто-то из ребят, которые сегодня здесь побывали, будет работать на новом заводе, который мы построим в рамках реконструкции.

В цехе ремонта агрегатов ребята смогли примерить шлем виртуальной реальности, ведь учиться пользоваться сварочным аппаратом здесь можно с помощью имитатора-тренажёра. На складе сырья школьникам дали попробовать управлять кранами при помощи джойстика. Благодаря программе техперевооружения на складе ДАМ внедрено дистанционное управление, специалисты теперь работают в уютном помещении сидя в комфортах креслах.

Также в маршрут были включены корпус электролиза, новая газоочистная установка и литейное отделение.

Фото пресс-службы ПАО «РУСАЛ Братск»

- Мне понравилось в производственном цехе. Там я впервые увидел, как выглядят слитки алюминия. Я хочу стать инженером и здесь для этого открываются хорошие перспективы, – рассказал Пётр Агнищенко, ученик школы №42.

В Братский индустриально-металлургический техникум, который уже полвека готовит специалистов для металлургической отрасли, на День открытых дверей школьников пригласили вместе с родителями.

- Тема технологического образования очень актуальна, поскольку сегодня мы должны ориентировать наших детей на получение, в том числе, и рабочих профессий, - комментирует заместитель мэра Братска по социальным вопросам Марина Зубакова. - Мы привыкли, что Братск гордится своими победителями олимпиад, школьниками, которые поступают в столичные вузы. Но не менее важна ранняя профориентация детей, чтобы они могли выбрать реальную профессию, которая потом могла бы им обеспечить достойную жизнь.

Фото пресс-службы ПАО «РУСАЛ Братск»

- Популяризация рабочих профессий очень актуальна, ведь кадровый дефицит не только в металлургии, но и в других отраслях реального сектора экономики очевиден, - говорит директор Братского индустриально-металлургического техникума Андрей Колонтай. - Проект «Профессионалитет» создан для того, чтобы напомнить о том, что промышленность и предприятия - основа всему.

Пока школьники осматривали аудитории и мастерские, родители обсудили с преподавателями БрИМТ и представителями БрАЗа перспективы обучения и дальнейшего трудоустройства.

- Будет больше практики, детям будет интереснее, будут лучше навыки, если материальная база в техникуме обновится, - высказывается мама девятиклассника Мария Цыганкова. – И уезжать никуда не нужно будет, ведь после учебы будут предоставлены рабочие места на градообразующем предприятии.

Отметим, что ежегодно на БрАЗе проходят практику около полусотни студентов БрИМТ. Более половины из них становятся сотрудниками завода.

В ближайшее время на БрАЗе планируется кардинальная перестройка производства. На месте восьми нынешних корпусов электролиза появятся два новых, работающие по технологии предварительно обожжённого анода. Это позволит создать современные рабочие места и значительно снизить воздействие на окружающую среду. Выброс фторидов сократится в 10 раз, попадание в атмосферу бенз(а)пирена будет исключено полностью.