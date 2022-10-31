ЦБ оставил ключевую ставку без изменений. Что это значит для рубля и для рынка?

Банк России оставил ключевую ставку без изменений на уровне 7,5%. Решение было ожидаемо, отмечает эксперт БКС Мир инвестиций Вячеслав Абрамов. Что теперь будет с российским рублём?

Эксперты называют три причины для такого решения регулятора – ускорение инфляции, ухудшение ожидания прогнозов экономики и отток ликвидности из банковской системы.

– Сейчас рубль находится в диапазоне 61-62, налоговый период не сильно его поддержал. На текущий момент курс рубля зависит от соотношения экспорта и импорта. Однако темпы роста экспорта замедляются, а импорта по новой схеме – через Китай и другие страны СНГ – восстанавливаются. Примерно на 12% ежемесячно. Это приводит к угасанию положительной динамики торгового профицита. В ближайшие месяцы такая тенденция может лишь усилиться, – подчеркивает эксперт.

Отказ ЦБ от смягчения денежно-кредитной политики априори служит поддержкой рублю.

– В ближайшие месяцы нельзя исключать поход пары рубль/доллар в диапазон 65-70, что, безусловно, позитивно для российского фондового рынка, так как поддержит наших экспортёров, – резюмирует эксперт.

Он добавляет, что сейчас российский рынок нуждается в новых драйверах роста, а этот рост возможен на фоне притока новых денег. И они появляются.

– Так, в начале недели на брокерские счета инвесторов стали поступать дивиденды по Газпрому, и это позволило рынку перейти к росту. Без каких-либо особых причин. Ведь часть дивидендов были реинвестирование в российские акции. По мере того, как другие компании будут анонсировать будущие дивиденды, рынок акций продолжит расти, – прогнозирует Вячеслав Абрамов.

Он также обращает внимание на макроэкономический прогноз ЦБ, что российская экономика перейдёт к росту во втором полугодии следующего года. Что также положительно повлияет на рынок акций.