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Ситуация в экономике неопределенная. ФРС четвертый раз за год повышает ставку

В среду по итогам заседания ФРС увеличила процентную ставку на 0,75 п.п, до 3,75-4%. Повышение идет ускоренным темпом – четвертое в этом году, отмечают эксперты БКС.

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По оценке главы ФРС Джерома Пауэлла, ситуация в экономике как неопределенная. Никто не знает, будет ли рецессия или нет. В отношении будущих повышений ставки глава ФРС заявил, что может потребоваться их более значительный рост, чем ожидалось в сентябре.

Наблюдается повышенное инфляционное давление. Дисбалансы в спросе и предложении спровоцированы пандемией коронавируса, высокими ценами на энергоносители и еду.

Потребительские цены в сентябре сократились с 8,3% до 8,2% годовых. Основной драйвер – высокие цены на энергоносители (+19,8% г/г). Цены на бензин увеличились на 18,2%, на нефть – на 58,1%, на электричество – на 15,5%. Уровень безработицы сократился с 3,7% до 3,5%.

Реакция американского рынка акций на итоги заседания – негативная. Индекс S&P 500 упал на 2,5%, доходность 10-летних гособлигаций США  выросла до 4,10% годовых.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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