Иркутяне не спешат отказываться от WhatsApp

WhatsApp (принадлежит компании Meta Inc., которая в России признана экстремистской организацией и запрещена) сохраняет популярность у российской аудитории. Трафик в мессенджере в октябре был более чем на 20% выше прошлогодних показателей, в том числе, в рабочее время. Такие выводы сделали специалисты МегаФона, проанализировав мобильный интернет-трафик.

В октябре объем данных в WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00 увеличился на 23% относительно аналогичного периода прошлого года. Несмотря на заявления о возможных ограничениях и запретах, мессенджер не теряет популярности. В Иркутской области тренд также соответствует федеральной статистике – аналитики зафиксировали рост трафика в приложении среди пользователей региона на уровне 30%.

Telegram продолжает расти быстрее, на 251% к прошлогодним значениям в целом по стране и на 164% в Приангарье. В рабочие часы объем трафика в мессенджере уже втрое превышает WhatsApp. В результате такого роста доли перераспределились: на Telegram приходится 73% трафика у российских пользователей и 68% у иркутских абонентов, на WhatsApp – 25% и 15% соответственно.

В то же время звонить пользователи по-прежнему предпочитают в WhatsApp – он лидирует среди мессенджеров по объему голосовых вызовов. Telegram преимущественно используют для переписок, пересылки медиафайлов и просмотра новостей.

Доля Viber в России среди популярных мессенджеров составляет всего 2%, в Иркутской области – 9%, его трафик незначительно сократился по сравнению с прошлым годом. Приложения Signal и Tam Tam в регионе выросли на 109% и 470% соответственно, но по-прежнему занимают суммарно в общем трафике мессенджеров менее 1%.