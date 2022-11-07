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Стало известно о скидках на умные устройства Sber в Зелёный день

Cразу пять умных устройств Sber можно приобрести с хорошей скидкой в честь Зеленого дня до 12 ноября. Сбер уже пятый год подряд проводит Зелёный день. В этот день банк и его партнёры традиционно делают интересные и полезные предложения всем жителям России. 

ТВ-приставка SberBox по акции доступна за 2990 рублей[1]. Голосовое управление, различные видеосервисы, 100+ бесплатных телеканалов, музыку и игры. Можно устанавливать Android-приложения.

Смарт-дисплей SberPortal — за 19 990 рублей. В комплекте — потрясающий звук, умная камера для видеозвонков, голосовое и жестовое управление. ТВ, кино, музыка, игры и браузер в компактном формате.

ТВ-медиацентр SberBox Top — за 9990 рублей. Умная камера, видеозвонки на большом экране, приложения дополненной реальности и спорт с виртуальным тренером. Встроенные микрофоны и динамик работают, даже когда телевизор выключен.

Умная медиаколонка SberBox Time — за 6990 рублей. Сбалансированный звук, облачные игры и виртуальные ассистенты Салют. Стильный дизайн и часы с аналоговым циферблатом. Работает как ТВ-приставка.

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Телевизоры Sber — 11 865 рублей за диагональ 32 дюйма и 17 090 рублей за 43 дюйма. Это две новые модели недорогих телевизоров с российской операционной системой Салют ТВ и безрамочным дизайном. Управление голосом, большой выбор телеканалов, кино, сериалы, видео из интернета, детский режим.

Эти и другие выгодные предложения — на сайте акции.

[1] В акции участвуют устройства в упаковке предыдущего поколения. Недавнее обновление установится на приставку автоматически.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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