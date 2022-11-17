Подать заявку на кредит теперь можно через «ПримСоц Л@йн»

Для клиентов Примсоцбанка стал доступен новый сервис. Теперь подать заявку на потребительский кредит или кредитную карту можно в интернет-банке.



Для этого необходимо:



• Зайти в Интернет-банк или мобильное приложение «ПримСоц Л@йн»;

• Нажать + в разделе ФИНАНСЫ;

• Перейти во вкладку «Заявка на кредит»;

• Выбрать кредитный продукт и заполнить заявку.





Отметим, минимальный возраст заёмщика - от 21 года на момент подачи заявки на кредит.



Узнать подробности о программах кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 и *4202 для звонков с мобильного.