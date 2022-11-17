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Подать заявку на кредит теперь можно через «ПримСоц Л@йн»

Для клиентов Примсоцбанка стал доступен новый сервис. Теперь подать заявку на потребительский кредит или кредитную карту можно в интернет-банке.

Для этого необходимо:

• Зайти в Интернет-банк или мобильное приложение «ПримСоц Л@йн»;
• Нажать + в разделе ФИНАНСЫ;
• Перейти во вкладку «Заявка на кредит»;
• Выбрать кредитный продукт и заполнить заявку.

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Отметим, минимальный возраст заёмщика - от 21 года на момент подачи заявки на кредит.

Узнать подробности о программах кредитования в Примсоцбанке и оставить заявку можно в офисах банка, на официальном сайте, а также по телефону единой справочной службы 8-800-350-42-02 и *4202 для звонков с мобильного.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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