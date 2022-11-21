Сбер: динамика изменений выручки на рынке торговых центров разнонаправленная

Сбербанк и эксперты рынка на круглом столе «Итоги 2022 и ожидания рынка коммерческой недвижимости» обсудили предварительные результаты текущего года и планы на 2023 г.

Аналитики Залоговой службы Сбера привели итоги анализа арендной выручки за 10 месяцев 2022 г. в сравнении с аналогичным периодом 2021 г. по торговым профилям в более 50 ТЦ. В выборку попали магазины, беспрерывно работавшие последние два года. Некоторое снижение наблюдается в арендной выручке от операторов детских товаров, парфюмерии и косметики, бытовой техники и электроники. Арендная выручка в таких сегментах как спортивные товары, фудкорты и одежда показали рост до 12% в зависимости от профиля.

Федеральные бренды одежды наращивают площади: Melon Fashion group активно рассматривает новые площадки и расширяет уже действующие магазины. Как отметила директор по развитию Love Republic Екатерина Пригода, пока не понятно, как скажется конкуренция со стороны универмагов и развивающихся российских дизайнеров, но конкуренция с международными брендами сделала Melon Fashion group сильным игроком и одним из лидеров на российском рынке с качественным и трендовым продуктом.

По словам Ирины Рябко, эксперта в развитии универмагов, ex. CEO Цветного, неизбежно появление новых якорей на замену уходящих fashion-брендов, универмаги могут закрыть эту нишу при условии гибкого формата и понимания конечной аудитории в каждой конкретной локации. Николай Константинов, руководитель проекта «Телеграф» согласен с этим утверждением и добавляет, что площадь для организации универмага должна быть не менее 1000 кв. м, чтобы себя окупать.

Управляющий партнер RETEX Анна Папаскири считает, что на фоне снижения потребительских расходов, изменений стоимости логистики и закупки на 20-25% и других макро-факторов fashion и спорт проходят стадию обновления бренд-микса и появления новых концептов, сервисные и досуговые концепты получили перераспределенное время потребителя - готовы к дальнейшему развитию, в том числе в укрупненных и новых форматах, общественное питание драйвит рынок.

Арендная выручка от арендаторов общественного питания после продажи бизнеса локальному игроку пока не восстановилась относительно 2021 г., но имеет тенденцию к росту.

Эрнесто Госалес, Управляющий партнер Stars Coffee, отмечает, что компания провела скоростной ребрендинг за месяц, сохранив 1100 рабочих мест и больше 100 точек в разных городах России, пришлось в крайне сжатые сроки полностью создавать новую сеть со своим названием и ассортиментом.

Иван Артёмов, директор, руководитель направления ритейл консалтинга CORE.XP, поясняет, что направления трансформации торговой недвижимости, намеченные ещё до пандемии, актуальны и по итогам событий 2022 года, трансформация вынужденно интенсифицируется.

По словам управляющего партнера RETEX Полины Жилкиной, замещение ушедших или приостановивших свою деятельность брендов компаниями, выкупившими бизнес на территории РФ, а также новыми именами, как в старых, так и в новых концепциях и форматах, происходит более активно, чем ожидалось, поэтому, вполне возможно, что к началу 2023 года уровень вакантных площадей в торговых центрах будет не таким катастрофичным, как прогнозировали многие аналитики в начале года.

Андрей Журавлев, технический директор НПО Аналитика, отмечает, что в среднем трафик уникальных посетителей торговых центров, в которых присутствовала существенная доля международных арендаторов, на текущий момент показывает восстановление относительно первых месяцев после февраля 2022 года, но при этом пока остается ниже на 13-16%, чем в 2021 г.

По словам Марии Дриц, коммерческого директора Malltech, на текущий момент пессимистичные ожидания по значительному росту вакансии в торговых центрах не подтвердились. В портфеле Malltech 70% операторов, приостановивших работу, открылись или планируют открытие в различных форматах (смена бренда, передача партнерам и т.д.). Площадки покидающих рынок брендов также востребованы у fashion-ритейла, продолжающего развитие в региональных ТЦ.

Как отметила директор по управлению объектами и коммерциализации департамента управления недвижимостью Nikoliers Ольга Лесина, вопрос об адаптации встал не сегодня, рынок непрерывно находится в этом процессе, успешность каждого отдельно взятого проекта зависит не только и не столько от скорости такой адаптации, сколько от соответствия выбранной стратегии потребностям своей аудитории.

В первом квартале 2023 г. аналитики Залоговой службы Сбера снова соберут участников рынка коммерческой недвижимости, чтобы обсудить, насколько рынок сумел адаптироваться к текущим реалиям.