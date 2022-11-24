Что нужно знать перед «Черной пятницей»?

Советы дали в пресс-службе отделения Сибирского ГУ Банка России.

Для многих это возможность купить то, что давно планировали со скидкой, да и подарки к Новому году приобрести, сэкономив при этом деньги. Но к этому дню готовятся и мошенники, которые поджидают невнимательных покупателей в интернете. Представляем вам пять правил кибербезопасности, чтобы не остаться без денег и без покупок:

Заведите отдельную карту для покупок в интернете

Большинство покупок во время распродаж совершается через интернет и известные маркетплейсы. Чтобы данные вашей зарплатной карты не попали в сеть, предлагаем завести отдельную для покупок в интернете. Нужную сумму на нее лучше переводить непосредственно перед покупкой.

Не переходите по ссылкам, полученным от незнакомых номеров

Чтобы «зарезервировать товар» или «получить дополнительную скидку», людям предлагают «сделать предзаказ» по ссылке. И вот такая ссылка может вести на фишинговую страницу. С её помощью у мошенников появляется возможность узнать реквизиты карт покупателей и получить доступ к счетам жертвы. Также следует помнить — если предложение приходит от популярного магазина, лучше самостоятельно зайти на его официальный сайт и перепроверить информацию.

Проверяйте сайт, на котором вы совершаете покупку и вводите данные карты

Мошенники часто создают сайты-клоны, адреса которых отличаются от настоящих всего одним-двумя символами, поэтому всегда проверяйте, не оказались ли вы случайно на поддельном сайте.

Никогда не называйте свои персональные данные и данные карты

Почти половина всех случаев кибермошенничества по России относится к социальной инженерии. То есть, когда мошенник, используя различные уловки, уговоры, угрозы узнает персональные данные человека. Если вы сами сообщили всю информацию, то украденные деньги уже не вернуть.

Установите антивирус и постоянно обновляйте его

В некоторых схемах мошенники используют различные программы, чтобы получить доступ к вашему устройству – компьютеру или смартфону. Установка антивируса поможет вам сохранить ваше устройство от вредоносных программ.